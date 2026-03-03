Da INE de baja 137 credenciales que no fueron recogidas

Se tramitaron en el año 2024 y no se reclamaron al cierre de febrero

Nuevo Laredo, Tam.- Después de cumplir el tiempo que se da por ley, para que fueran recogidas por los ciudadanos que las tramitaron, un total de 137 credenciales para votar fueron dadas de baja y retiradas de la disponibilidad en el módulo del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el Consejero Presidente del INE, Manuel Moncada Fuentes, quedaban 165 ciudadanos que realizaron su trámite entre enero y diciembre de 2024, pero que hasta la última semana de febrero de 2026 no habían pasado por su documento oficial.

“Estas credenciales ya se retiraron de la disponibilidad, se procede a su destrucción y se dan de baja del padrón electoral. Sin embargo, se deja a salvo el derecho de las personas para que puedan realizar nuevamente su trámite y ahora sí acudir de inmediato por su credencial, ya que es el plazo que la ley nos concede para recogerla,” mencionó Moncada Fuentes.

Durante la última semana de febrero se llevó a cabo una convocatoria pública para exhortar a estas personas a acudir por su credencial.

Sin embargo, únicamente una parte respondió al llamado, quedando 137 credenciales sin ser recogidas. Por lo que se procedió a su destrucción y cancelación en el padrón electoral, como parte del mecanismo legal de actualización y depuración.

La autoridad aclaró que este procedimiento no significa la pérdida definitiva de derechos, ya que las personas afectadas pueden iniciar nuevamente el trámite para obtener su credencial. Asimismo, se hizo un llamado a quienes realizaron su gestión durante 2025 y aún no han recogido el documento, a que acudan lo antes posible, aunque el plazo legal vence hasta febrero del próximo año.

En cuanto a las credenciales con vigencia 2025, se informó que cerca de 20 mil ciudadanos se encuentran en esta situación, de los cuales aproximadamente la mitad ya acudió a renovarla.

El INE recordó que no es obligatorio agendar cita y que los módulos brindan atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y los sábados de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, durante todo 2026.