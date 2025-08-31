Cumple alcaldesa Carmen Lilia Canturosas con más obras en la ‘Pancho’ Villa

La alcaldesa destacó que durante su administración se ha invertido un presupuesto historia en la colonia Francisco Villa.

Nuevo Laredo, Tam. -La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Iglesias Calderón, en la colonia Francisco Villa, una obra que mejora la calidad de vida de miles de ciudadanos y fortalece la infraestructura vial de la ciudad.

Esta obra representó una inversión de 4 millones 431 mil 729 pesos con una superficie de mil 651 metros cuadrados, beneficiando de manera directa e indirecta a 27 mil 500 ciudadanos.

“Seguimos trabajando para transformar nuestras colonias con obras que brindan seguridad, bienestar y una mejor movilidad a las familias de Nuevo Laredo. Nuestro compromiso es invertir en infraestructura de calidad que realmente cambie la vida de la gente, y en la colonia Francisco Villa hemos destinado recursos históricos porque sabemos que aquí hay familias que lo necesitan y lo merecen. Juntos estamos haciendo posible este cambio que está fortaleciendo a toda nuestra ciudad”, manifestó la presidenta.

Esta obra es complementaria a los trabajos que se realizaron del recarpeteo asfáltico en la calle Iglesias Calderón, entre la calle Aeropuerto y el Arroyo El Coyote, con una inversión de 5 millones 694 mil 452 pesos y una superficie de 8 mil 268 metros cuadrados.

Dentro del Plan de Obra 2025, actualmente se ejecuta la construcción de banquetas etapa 5 en la calle Soledad Seañez, entre Pablo González y Pánfilo Natera, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal de los vecinos.

Asimismo, en la colonia Francisco Villa se entregaron recientemente los siguientes trabajos de recarpeteo asfáltico en el crucero de Avenida Eva Sámano y Blvd. Municipio Libre con una inversión de 1 millón 839 mil pesos y el recarpeteo asfáltico en la calle Iglesias Calderón, en diversos tramos entre Tamatán, Eva Sámano, Priv. Soledad Seañez, Doroteo Arango y Centauro del Norte donde el gobierno invirtió 6 millones 685 mil 592 pesos.

La alcaldesa destacó que durante su administración se ha invertido un presupuesto historia en la colonia Francisco Villa, del 2021 a la actualidad se han construido 5 pavimentaciones con concreto hidráulico, 2 pavimentaciones asfálticas, 2 rehabilitaciones de alumbrado público, 1 rehabilitación de alcantarillado sanitario y pluvial, c1 rehabilitación de área deportiva y la rehabilitación de 3 tramos del subcolector sur-poniente con sus trabajos complementarios.

Sumando las obras anteriores y las actuales, la inversión acumulada en la colonia Francisco Villa asciende a 12 millones 956 mil 377 pesos reflejando el firme compromiso de este gobierno con el bienestar y la infraestructura de las familias neolaredenses.