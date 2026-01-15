Culmina jornada de vacunación municipal exitosamente

La campaña incluyó la aplicación de la vacuna contra la influenza a partir de los seis meses de edad, así como la vacuna contra el neumococo dirigida a personas mayores de 50 años. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo para fortalecer la salud pública, concluyó de manera satisfactoria la jornada de vacunación municipal contra COVID-19, Influenza y Neumococo, registrando una amplia participación de la ciudadanía interesada en protegerse contra enfermedades respiratorias.

Con una positiva respuesta por parte de la población, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, culminó con éxito la jornada de vacunación gratuita contra COVID-19, Influenza y Neumococo, realizada con el objetivo de proteger la salud de la población y reforzar la prevención de enfermedades, principalmente respiratorias.

Durante esta jornada, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal, ubicadas en el edificio anexo de la Presidencia Municipal, se aplicaron vacunas contra COVID-19 e Influenza, las cuales se mantuvieron vigentes para atender la demanda de la población interesada en completar o reforzar su esquema de inmunización.

Carlos Sánchez, habitante de la colonia Guerrero destacó la labor de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas y su gobierno para brindar vacunas a toda la ciudadanía.

“A mi me ha ido muy bien con la aplicación de vacunas, me aplique la de la Influenza y Neumococo y ahora vine por la de COVID, no me he enfermado en esta temporada. Muchas gracias presidenta por esta facilidad”.

Otro adulto mayor que se vacunó fue Homero Treviño de la colonia Alianza, que asegura cada año cumple con su esquema de vacunación.

”Muy buena esta jornada de vacunación, ya me vacunaron y lo hago cada año para estar protegido. Agradecido con la presidenta por cumplir con su deber y vacunarnos”.

La Secretaría de Bienestar Social destacó la importancia de este tipo de jornadas, ya que contribuyen de manera directa a la prevención de enfermedades y al fortalecimiento de la salud pública en el municipio, al tiempo que reconoció la participación responsable de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal exhortó a la población a mantenerse atenta a futuras jornadas de vacunación que se estarán anunciando oportunamente, y reiteró el llamado a la importancia de vacunarse como una de las principales medidas para cuidar la salud individual y colectiva.