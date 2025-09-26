Culmina con éxito el Congreso de Ciencia de la UTNL

Nuevo Laredo, Tam.- Temas centrados en la inteligencia artificial y todo lo que se avecina en el nuevo vivir, fueron fundamentales durante el Tercer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aplicada organizado por la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y el cual culminó con gran éxito este jueves.

En el segundo y último día de actividades de este importante evento celebrado en el Centro Cultural Nuevo Laredo se ofrecieron importantes conferencias como “La Inteligencia Artificial y su Impacto en la Educación”, impartida por el Dr. José Martínez, del Tecnológico Nacional, así como la “Ciberseguridad en la Era Digital”, expuesta por la ingeniero Martha Salinas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de “La Agricultura de Precisión con Drones”, cuyo ponente fue el Dr. Juan Pérez, de la UANL, y también “Los Nuevos Retos de la Inteligencia Artificial”, por el Dr. Roberto Vela, entre otras.

Además hubo una mesa de diálogo sobre el “Fortalecimiento e Inclusión Educativa Universitaria”, con panelistas nacionales e internacionales.

El congreso concluyó con la entrega de reconocimientos a los catedráticos participantes en el mismo con sus variadas ponencias, esto por parte del rector de la UTNL, Mtro. José Antonio Tovar Lara, quien les agradeció su asistencia a este evento, como igualmente agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, para la celebración de tan magno evento, y cuyo principal objetivo es acercar conferencias con temas de relevancia y sobre todo de actualidad, expuestas por reconocidos panelistas a nivel internacional y nacional.