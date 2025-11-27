Cuesta a familias entre 1,300 a 1,800 pesos preparar el pavo en casa

(Fotos: José García/Líder Web). En Laredo, Texas el pavo crudo cuesta unos 250 pesos mientras que en Nuevo Laredo vale poco más de 700 pesos.

Nuevo Laredo, Tam.- En el Día de Acción de Gracias, este jueves 27 de noviembre, muchas familias neolaredenses acostumbran a celebrarlo con el tradicional pavo. Una celebración sagrada para los estadounidenses pero que con los años se ha arraigado en la frontera norte de México.

Preparar en casa este platillo, representa un gasto de entre 1,300 a 1,800 pesos. La gran diferencia es el lugar donde se adquiere el pavo, pues en Nuevo Laredo se vende en aproximadamente 700 pesos con un peso de 6 kilos, mientras que adquirirlo en Laredo, Texas, significa un gasto de 250 pesos (casi 13 dls) por un pavo del mismo peso. Es decir, en Nuevo Laredo vale casi el triple.

Aunado a ello hay que adquirir los productos para su preparación y las guarniciones que le acompañarán, como son: el relleno de carne, almendras, pasas, entre otros ingredientes.

Además, los insumos para el puré de papa y otros complementos como es la pasta, salsa gravy, pan y hasta el postre que puede ser pay o tarta y una rica bebida.

Pero, si no se quiere preparar o no se dispone del tiempo para ello y se tienen los recursos económicos suficientes, existen diversas opciones en los negocios que ofrecen los pavos desde los 2,500 hasta los 4,500 pesos.