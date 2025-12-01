Cruz Azul vence 3-2 a Chivas para avanzar a las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cruz Azul terminó por llevarse una sufrida victoria 3-2 ante Chivas, que padecieron el fallo de un penalti por parte de Javier “Chicharito” Hernández en los momentos de definición el domingo, con lo que los celestes extendieron a cuatro torneos su aparición en semifinales en la Liga MX.

El veterano “Chicharito” hizo una pésima ejecución con un tiro por encima del arco a los 86 minutos por las Chivas, que necesitaban del triunfo para avanzar a la siguiente ronda, cuando el juego se encontraba igualado 2-2. Al final el global quedó 3-2 a favor de “La Máquina”.

En la última acción del partido, durante el séptimo minuto del descuento, Carlos Rodríguez selló la victoria celeste con una definición de vaselina al llegar al área y sacar un remate bombeado. Después de esta acción terminó el encuentro.

Cade Cowell, quien ingresó de último minuto como titular de Chivas debido a la lesión de Armando González durante el calentamiento, abrió la cuenta por los rojiblancos a los ocho minutos.

La reacción de “La Máquina” fue inmediata cuando Gabriel Fernández emparejó a los 14, luego de rematar sobre la carrera frente al arco un soberbio pase filtrado de Jeremy Márquez.

Bryan González volvió a poner al frente a los visitantes a los 35, luego de beneficiarse de un balón punteado en el área de Cowell, que mandó al fondo de las redes.

Cuando Chivas pintaba para enfilarse a las semifinales, apareció Márquez a los 72, con un gran recurso de media vuelta desde los linderos del área, que batió al arquero Raúl Rangel para darle a los celestes el tanto que necesitaban para estar en la siguiente ronda de prevalecer un empate en el global.

Ya con el “Rebaño Sagrado” descompuesto en busca del tanto de la victoria tras la falla de “Chicharito” Hernández, vino el cierre de Rodríguez con la diana de la victoria durante el descuento.

Cruz Azul extiende su racha avanzando a semifinales a cuatro torneos desde el Clausura 2024; para Chivas sigue la sequía sin llegar a estas instancias justamente desde ese mismo certamen del año pasado.

En los duelos en las bancas, el uruguayo Nicolás Larcamón ahora cuenta con tres triunfos, a cambio de dos derrotas y un par de empates en sus choques ante el argentino Gabriel Milito desde que su rivalidad comenzó en el balompié brasileño.

Para la ronda de semifinales, el campeón y líder Toluca se medirá a los Rayados (5to de la tabla), en tanto que los Tigres (2dos) serán el rival del Cruz Azul (3ros).