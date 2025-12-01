Edwards establece récord de franquicia de Wolves en victoria 125-112 ante Spurs

Anthony Edwards anotó 32 puntos para convertirse en el líder histórico de Minnesota en juegos con 30 o más puntos

Anthony Edwards (5), escolta de los Timberwolves de Minnesota, se mueve alrededor de Harrison Barnes (40), alero de los Spurs de San Antonio, en el primer cuarto de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 30 de noviembre de 2025, en Mineápolis. (AP Photo/Bruce Kluckhohn)

Anthony Edwards (5), escolta de los Timberwolves de Minnesota, se mueve alrededor de Harrison Barnes (40), alero de los Spurs de San Antonio, en el primer cuarto de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 30 de noviembre de 2025, en Mineápolis. (AP Photo/Bruce Kluckhohn)

MINNEAPOLIS (AP) — Anthony Edwards anotó 32 puntos para convertirse en el líder histórico de Minnesota en juegos con 30 o más puntos, Julius Randle añadió 22 puntos, 12 asistencias y seis rebotes, y los Timberwolves vencieron la noche del domingo 125-112 a los Spurs de San Antonio en el último cuarto para lograr la victoria.

Donte DiVincenzo anotó 18 puntos y Naz Reid añadió 15 para Minnesota, que ganó 2-0 en casa el fin de semana después de perder tres seguidos en la carretera. Los Spurs cayeron a 5-2 sin Victor Wembanyama, quien se perdió otro juego debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Los Wolves superaron a San Antonio 36-19 en el último cuarto del primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos.

De’Aaron Fox lideró a los Spurs con 25 puntos con un diez de 15 en tiros.

Devin Vassell y Keldon Johnson añadieron 22 puntos cada uno para los Spurs, que terminaron 2-2 en su gira de cuatro juegos.

Edwards tuvo un siete de nueve para 16 puntos en la primera mitad, pero también cometió seis pérdidas de balón, incluidas cinco en el primer cuarto, y recibió su tercera falta técnica en los últimos cuatro juegos.