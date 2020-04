‘Crisis será más grave con AMLO’

“En realidad no anunció ningún nuevo plan económico y no hizo ningún ajuste significativo, lo que seguramente decepcionará a los empresarios”, aseveró BofA.

CD. DE MÉXICO.- El plan para enfrentar la emergencia por el Covid-19 presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no contiene nada nuevo, por lo que se profundizará la contracción económica, afirmó Bank of América (BofA).

“No ayudar a las personas y a las empresas directamente afectadas por las medidas para contener el coronavirus muy probablemente profundizará la contracción económica y limitará la capacidad de la economía de recuperarse después de que la emergencia sanitaria termine”, aseguró en un reporte. Bank of America esperaba una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano de 8 por ciento para este año, con una recuperación de 4.5 por ciento el siguiente.

No obstante, ahora se espera un riesgo a la baja. Según la institución, el plan anunciado por López Obrador es más de lo mismo: programas sociales, inversión en la refi nería y otros proyectos específi cos, y más austeridad. “En realidad no anunció ningún nuevo plan económico y no hizo ningún ajuste significativo, lo que seguramente decepcionará a los empresarios que estaban esperando un apoyo decisivo. La falta de acción del Gobierno llevará una mayor contracción empresarial”, aseveró BofA.

En este contexto, se espera que las agencias califi cadoras bajen el grado soberano de México en los próximos días o semanas, advirtió. “Pensamos que Moody’s probablemente cortará en dos grados la califi cación de México. Fitch probablemente lo cortará en un grado.

S&P ya realizó un corte, pero la perspectiva negativa será la norma hacia adelante”, dijo. La economía mexicana se acerca hacia problemas de sustentabilidad fi scal, afi rmó BofA. Conforme los ingresos caigan, la deuda aumentará un 45 por ciento del PIB. El Gobierno estima que el endeudamiento llegará a 52 % del PIB, BofA espera que la deuda llegue hasta 58 por ciento.