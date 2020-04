Cree Sam Smith que tuvo coronavirus

Sam Smith decidió posponer el lanzamiento de su tercer álbum por la pandemia del coronavirus y porque sentía que su título, "To Die For", no era adecuado por lo que se está viviendo. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el cantante Sam Smith nunca se hizo una prueba de coronavirus, confesó que él y su hermana presentaron síntomas de la enfermedad cuando vivían juntos, reportó People.

“No me hice la prueba, pero sé que lo tuve. Sólo voy a asumir que así fue porque todo lo que leí apuntaba a ello. Así que sí, creo que definitivamente lo tenía”, contó el ganador del Grammy, de 27 años, al DJ Zane Lowe en una charla de FaceTime para Apple Music.

El intérprete dijo que él y su hermana presentaron los síntomas durante una semana entera, tiempo antes de que la pandemia se intensificara en Reino Unido, por lo que, para garantizar la seguridad de su familia, ambos decidieron autoaislarse durante tres semanas.

“Como todo el mundo estuvo realmente encerrado, así fue como afortunadamente lo superé”, añadió.

Comentó que el aislamiento y el virus influyeron en sus decisiones sobre su próximo álbum, al cual le cambiará el nombre, ya que originalmente sería To Die For (para morir por ello, en español) pero sintió que tras lo que se está viviendo no era un título adecuado.

“Tengo un álbum listo para cuando todo esto se calme o las cosas se sientan bien. Hay toda una grabación ahí para lanzar”, dijo la celebridad, y añadió que aún no está completo el listado de canciones que contendrá.

“Realmente no sé si voy a poner ‘Dancing With a Stranger’ ahí. Y ‘How Do You Sleep’ y ‘To Die For’. Creo que quizás las quite y haga algo completamente fresco para que sea un álbum completamente nuevo”.

También reveló que aunque su tercer disco no tiene una nueva fecha de lanzamiento, puesto que estaba previsto para el 1 de mayo aunque fue pospuesto por la pandemia, ya está trabajando en su cuarto material.

“Empecé a escribir y (el nuevo disco) es un ambiente completamente diferente. Es asombroso. Es genial”, señaló.