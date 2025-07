Corte de apelaciones no restablecerá el acceso de AP a eventos presidenciales

La Casa Blanca informó el lunes que no permitiría que una reportera de The Wall Street Journal aborde el Air Force One para cubrir el viaje de fin de semana de Trump a Escocia

El presidente Donald Trump sostiene una proclama firmada en la que declara al 9 de febrero como el Día del Golfo de Estados Unidos, ante la mirada del secretario del Interior, Doug Burgum, el 9 de febrero de 2025, a bordo del Air Force One en un viaje de West Palm Beach, Florida, hacia Nueva Orleans. (AP Foto/Ben Curtis, Archivo)

WASHINGTON.- La Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó el martes una apelación de The Associated Press para una audiencia como parte de sus esfuerzos por restablecer su acceso total a la cobertura de eventos presidenciales, una decisión que no pone fin al caso pero le permite a la Casa Blanca mantener el control del acceso al presidente Donald Trump.

La agencia noticiosa quería que el tribunal revirtiera la decisión que tomó un panel de tres jueces el pasado 6 de junio de no permitir el regreso de la AP a los eventos presidenciales hasta que se tome una decisión sobre los méritos de la demanda que interpuso la agencia contra Trump. Sin embargo el tribunal se negó el martes a escuchar esa apelación.

Todo se origina de la decisión que Trump tomó en febrero pasado de mantener a los periodistas de la AP fuera del Despacho Oval, el avión presidencial y otros eventos con cupo limitado en represalia a la decisión de la agencia noticiosa de no apegarse a los cambios que ordenó al nombre del Golfo de México.

En respuesta, The Associated Press interpuso una demanda. Un tribunal de distrito dictaminó en abril que el gobierno no podía excluir a periodistas basándose en sus opiniones. El gobierno de Trump recurrió de inmediato a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para retrasar con éxito la implementación del fallo antes de que el tribunal pudiera sopesar todos los méritos del caso.

Para la AP el siguiente paso será a finales del año, cuando la corte de apelaciones considere todos esos méritos.

“Estamos decepcionados por la decisión procesal del día de hoy, pero seguimos enfocados en la sólida opinión del tribunal de distrito en apoyo a la libertad de expresión mientras se escucha nuestro caso”, dijo Patrick Maks, portavoz de la AP. “Como hemos dicho a lo largo de todo el proceso, la prensa y el público tienen un derecho fundamental a expresarse libremente sin represalias del gobierno”.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Desde el inicio del caso, la Casa Blanca ha implementado nuevas reglas para el acceso a los eventos presidenciales en espacios limitados. Se ha permitido de manera regular el acceso a los fotógrafos de la AP, pero sus reporteros sólo han podido ingresar ocasionalmente.

La Casa Blanca informó el lunes que no permitiría que una reportera de The Wall Street Journal aborde el Air Force One para cubrir el viaje de fin de semana de Trump a Escocia debido a la “conducta falsa y difamatoria” del medio en una historia sobre el presidente y el fallecido financiero Jeffrey Epstein.