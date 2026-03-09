El Dólar
Convoca Barra de Abogados a curso gratuito sobre Inteligencia Artificial

Se llevará a cabo este martes 10 de marzo a las 19:00 horas

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C. extiende una cordial invitación a todos sus miembros para participar en el curso especializado “Inteligencia Artificial Aplicada”, el cual se impartirá de forma totalmente gratuita.

​El evento académico se llevará a cabo este martes 10 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, bajo la instrucción del Ing. Emannuel Murrieta Zúñiga.

El programa está diseñado para que el gremio legal domine herramientas digitales que optimicen la elaboración de documentos y el análisis de información.

​Puntos clave del curso:

​Uso de Prompts: Estrategias clave para la interacción con la IA.

​Productividad: Aplicaciones prácticas en la vida diaria y el trabajo.

​Seguridad: Análisis de riesgos, privacidad y desinformación.

​Debido a que el curso es sin costo para los agremiados, se solicita a los interesados garantizar su lugar a la brevedad comunicándose al teléfono:
* (867) 712-2059*.

​Con esta capacitación, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo reafirma su compromiso con la actualización constante y la excelencia profesional de sus integrantes ante los retos tecnológicos actuales.

