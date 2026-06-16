Continuarán clases a distancia en el Jardín de Niños Nueva Era: CREDE

Autoridades educativas aún se encuentran a la espera de los dictámenes técnicos que permitan definir el futuro de la infraestructura. [Iván Zertuche/Líder Web]

Autoridades educativas aún se encuentran a la espera de los dictámenes técnicos que permitan definir el futuro de la infraestructura. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Las clases presenciales en el Jardín de Niños Nueva Era continuarán suspendidas debido a los riesgos estructurales que presenta el plantel, informó el profesor Joaquín Medina Ontiveros, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Nuevo Laredo.

“Tenemos que priorizar la seguridad de las niñas y niños. Hasta ahorita siguen con el trabajo vía en línea, modalidad educativa que se mantiene mientras se determina el alcance de las reparaciones necesarias, mismas que siguen en evaluación”, señaló Medina Ontiveros.

El funcionario explicó que actualmente se encuentran revisando los temas pendientes de la dependencia y dando seguimiento a la situación del jardín de niños, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

Detalló que el plantel presenta cuarteaduras en paredes y techos de los salones, situación que representa un riesgo para la comunidad escolar. Por esta razón, las autoridades educativas decidieron mantener suspendidas las actividades presenciales mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes.

El jefe del CREDE indicó que recientemente sostuvo reuniones con personal docente del Jardín de Niños Nueva Era y estableció comunicación con el ITIFE a nivel estatal, para conocer el avance del proceso y agilizar la atención de la problemática y de los padres de familia, quienes temen que el cierre del ciclo escolar se realice completamente a distancia.

Explicó que aún se encuentran a la espera de los dictámenes técnicos que permitan definir el futuro de la infraestructura.

“No podemos adelantar si será necesaria una demolición o una rehabilitación, todo dependerá de la ficha técnica y de la evaluación que realicen los peritos especializados”, comentó.

Para concluir el funcionario estatal, precisó que seguirá muy de cerca los avances de esta revisión, y mantendrá la comunicación abierta con padres de familia y maestros, para informarles los avances y las acciones a futuro.