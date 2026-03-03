Continúan descuentos en la Oficina Fiscal del Estado

Nuevo Laredo, Tam.- La Oficina Fiscal del Estado dio a conocer los beneficios fiscales vigentes durante el mes de marzo, dirigidos tanto a contribuyentes cumplidos como a quienes presentan adeudos.

El jefe de la mencionada dependencia, Roque Hernández Reyes, informó que estos estímulos forman parte de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio del año, con el objetivo de incentivar la regularización y el cumplimiento de obligaciones vehiculares.

“Todos estos beneficios fiscales estarán vigentes durante el mes de marzo, pero el requisito principal es contar con licencia de conducir vigente. Además invitamos a los contribuyentes a aprovechar el pago por internet, ya que ahorran tiempo y agilizan su trámite”, señaló el jefe de la Oficina Fiscal.

Puntualizó que en enero se otorgó un 100 por ciento de descuento en recargos a contribuyentes con atrasos, mientras que en febrero el beneficio fue del 75 por ciento.

A partir del 1 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, el descuento será del 50 por ciento para rezagados. Los contribuyentes cumplidos podrán acceder a un 30 por ciento de descuento durante marzo, mientras que las personas con credencial del INAPAM reciben un 50 por ciento en cualquier trámite.

Durante todo el año se mantienen costos preferenciales para propietarios de vehículos modelo 2012 al 2017, con un pago de 5 mil 990 pesos. Y, para unidades modelo 2011 y anteriores, con un monto de 3 mil 990 pesos, siendo requisito indispensable contar con licencia de conducir vigente.

El funcionario precisó que quienes no tengan licencia actualizada no podrán acceder a los estímulos, ya que el sistema detecta automáticamente si el contribuyente cumple con este requisito.

Agregó que no se descarta que en el transcurso del año se anuncien nuevos beneficios, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún programa adicional para motociclistas o remolques.

En cuanto al pago en línea, dijo que esta modalidad continúa vigente y ha tenido una respuesta favorable. En los primeros dos meses del presente año ya suman casi 18 mil, para esto la oficina opera en horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde para todo tipo de operaciones, con ventanilla exclusiva para pagos en línea. Y, de 3:00 a 8:00 de la noche únicamente para concluir trámites realizados por internet, como tarjeta de circulación y licencias de conducir.

Foto: Líder Web/Archivo