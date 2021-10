Contagios van a la baja en Nuevo Laredo

Barreiros de igual forma hizo un enérgico llamado a la población, en no bajar la guardia. [Foto: Iván Zertuche / Líder Informativo ]

Barreiros de igual forma hizo un enérgico llamado a la población, en no bajar la guardia. [Foto: Iván Zertuche / Líder Informativo ]

NUEVO LAREDO, TAM – Basados en información de la semana epidemiológica pasada, el área médica de la Jurisdicción Sanitaria No.5, reafirma que los casos por COVID, han ido a la baja, lo que sin duda son buenas noticias para esta ciudad fronteriza, ya que poco a poco se ha ido logrando se vean más afectaciones por este mortal virus en la población.

“Incluso hace unos 15 días hubo un pequeño repunte de casos de covid, y ahorita la curva se ha ido aplanando, incluso el Hospital General se puede ver que la ocupación de las camas se ha ido bajando, esto no es constante hay semanas que baja como estas y luego vuelve a subir, y vuelve a bajar”, comentó Alejandro Barreiros encargado de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V.

Barreiros de igual forma hizo un enérgico llamado a la población, en no bajar la guardia, ya que no por que los números bajen, quiere decir que la pandemia se acabo o se va a acabar, y como anteriormente que se regreso a semáforo verde, se vino otro rebrote que nos tiene en el actual semáforo amarillo, y sobre todo que los contagios continuan a la orden del día.

“Sin duda el que la mayoría de la ciudadanía tenga sus dos dosis de la vacuna, ha influido mucho en que se presenten estas bajas en cuanto a la pandemia, pero es preciso que no se confíen, ya que el que estén vacunado, no quiere decir que no te vayas a contagiar pero la sintomatología y complicaciones si son menores”, precisó.

Para finalizar el encargado de Servicios De Salud, abundó en que es preciso siga la ciudadanía acatando las disposiciones sanitarias, como es el uso de cubrebocas, uso de gel, mantener sana distancia donde haya más de 2 personas, en si, si es preciso no estar en lugares con aglomeraciones de personas.