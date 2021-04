Consejo de Instituciones invita a votar el 6 de junio

NUEVO LAREDO, TAM.- Es una obligación ciudadana el participar en los procesos electorales, de otra forma no podrán exigir o manifestarse en contra de los gobernantes, quienes no ejerzan este también derecho constitucional.

En el Consejo de Instituciones, los socios del mismo recibieron en forma virtual a Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, quien les comentó la necesidad de que los ciudadanos acudan a este llamado. De acuerdo a lo comentado por Moncada Fuentes, en Nuevo Laredo se instalarán durante la elección de este 6 de junio 539 casillas, para las cuales se requieren cinco mil funcionarios de casilla.

“Para este día y para cualquier eventualidad o contingencia se han seleccionado a 8 mil funcionarios de casilla de los 46 mil ciudadanos que fueron visitados, toda esta preparación es para recibir al mayor número de votantes posible”, indicó el vocal ejecutivo del INE.

Aunque Nuevo Laredo tiene registrados a 320 mil ciudadanos con credencial de elector, en la elección del 2018 votó solamente el 48 por ciento de los electores, mientras que en el 2019 lo hicieron solamente el 30 por ciento, aseguró.

Esto es algo significativo, incluso en el poniente de la ciudad solamente votó el 28 por ciento en la última elección, mientras que se recuerda la elección del año 1994 cuando votó el 74 por ciento del padrón electoral.

Eso es una muestra que no hay participación ciudadana misma que reclama derechos, pero que sin embargo no vota para seleccionar a los mejores hombres o mujeres. “Nosotros como parte de la sociedad promocionamos la participación ciudadana en estas elecciones, para que verdaderamente sean justos los personajes que nos representarán al concluir la elección, hay que motivar a la gente para que no se abstengan de votar, de otra forma vamos al colapso como lo refleja ese pobre 30 por ciento de la última elección”, concluyó.