Conquista España la Liga de Naciones Femenina tras vencer con autoridad a Alemania

La capitana de la selección española, Irene Paredes, levanta el trofeo de campeonas de la Liga de Naciones Femenina, tras derrotar a Alemania en el partido de vuelta de la final, en Madrid, el 2 de diciembre de 2025. (AP Foto/Manu Fernández)

La capitana de la selección española, Irene Paredes, levanta el trofeo de campeonas de la Liga de Naciones Femenina, tras derrotar a Alemania en el partido de vuelta de la final, en Madrid, el 2 de diciembre de 2025. (AP Foto/Manu Fernández)

MADRID.- España logró el martes su tercer gran título internacional tras imponerse 3-0 en la final de la Liga de Naciones Femenina a Alemania, a pesar de la ausencia de su estrella Aitana Bonmatí por una grave lesión. Un doblete de Claudia Pina y un tanto de Vicky López hicieron posible que la Roja revalidase su cetro europeo.

Tras una primera mitad con opciones para los dos combinados, España abrió el marcador a los 61 minutos con un potente disparo de Pina que remató desde la frontal del área, una jugada que ella misma había comenzado, para batir a Ann-Katrin Berger con un tiro con la derecha.

“Me hace especial ilusión porque es mi primer título con la selección”, dijo Pina tras el encuentro en el Estadio Metropolitano de Madrid. “Cada día trabajamos para ser mejores”.

Horas antes, Bonmatí —la tres veces ganadora del Balón de Oro— pasó por el quirófano tras sufrir una fractura en el peroné a la altura del tobillo izquierdo en un entrenamiento el domingo. La ida, disputada el viernes en Kaiserslautern, se había saldado con un empate sin goles.

López, que había ocupado el puesto de su compañera en el Barcelona en el once inicial, acercó a la selección a su tercer título en tres años apenas siete minutos después, con una buena jugada personal desde la banda derecha y un fuerte zurdazo desde la frontal del área.

Con Alemania, que no levanta un título internacional desde el oro olímpico en Río 2016, buscando soluciones a la avalancha roja, Pina cortó sus esperanzas al sentenciar el partido a los 74 minutos. Tras recuperar el balón en el medio del campo y una conducción en la que no tuvo apenas oposición, la máxima goleadora de la competición, que fue nombrada jugadora más valiosa del encuentro, redondeó su noche con un potente disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra derecha de Berger.

“Es un grupo muy ambicioso y hoy teníamos un rival difícil. Es un día de disfrutar, tanto de ellas como todas las que estuvieron antes”, dijo Sonia Bermúdez, que en su etapa como futbolista llegó a llevar el brazalete de capitana de la selección. “El objetivo era volver a ganar y revalidar la Nations League”.

Klara Bühl y Giulia Gwinn se acercaron al arco de Cata Coll en el tramo final del choque, pero no lograron evitar la segunda derrota de Alemania ante España, tras caer en las semifinales de la Eurocopa el pasado verano.

“España ha sido increíblemente eficaz y nosotros tenemos que seguir trabajando para ser más eficaces en ataque”, dijo la centrocampista Sjoeke Nüsken tras el partido. “Si hubiéramos marcado nuestros goles, habría sido diferente, pero trabajaremos en ello. Por eso seguiremos mejorando y, sin duda, nos llevamos muchas cosas positivas”.

El seleccionador alemán, Christian Wück, lamentó los fallos de cara a portería, como las ocasiones de Anyomi. “Esa es la diferencia entre nosotras y las jugadoras españolas, que tienen más talento técnico”, afirmó.

España tuvo más opciones de ampliar su renta en las botas de Athenea del Castillo, que salió desde la banca, y que desataron la locura entre los 55.843 espectadores, muchos de ellos niños, que, pese a las bajas temperaturas en Madrid, llenaron las gradas del Metropolitano, un récord para un partido de la selección femenina en España.

“Es de las noches más mágicas que hemos vivido, de las mejores de mi carrera. Gracias a los que han gastado su dinero y tiempo en venir, eran la jugadora número 12”, señaló Alexia Putellas, que fue nombrada mejor futbolista del torneo.

“Algunas llevamos 13 años jugando en la selección y nunca imaginamos esto, dice mucho de lo que hemos hecho con el futbol femenino en España”, afirmó la futbolista del Barcelona sobre el récord de público.

Los últimos instantes del partido, con la grada coreando cada pase con “olés” y ondeando banderas, supusieron también el regreso de Jenni Hermoso, una de las estrellas en la victoria en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, a la selección tras más de un año de ausencia.

“Estoy muy orgullosa de vestir esta camiseta, de ganar un título más y seguir disfrutando del fútbol”, declaró Hermoso, que reconoció que en los últimos meses dudó si volvería a “ponerme esta camiseta. Y como se dice, a veces todo tiene su recompensa”.

Tras una ida dominada por Alemania y con la sombra de la baja de Bonmatí planeando sobre el partido decisivo, España salió a por todas desde los primeros instantes, encadenando dos ocasiones de Esther González y Alexia Putellas que rondaron el arco de Berger en los primeros cinco minutos.

En una primera mitad más igualada, el combinado alemán dirigido por Wück tuvo la última ocasión antes del descanso por mediación de Nicole Anyomi, con un tiro que se marchó ligeramente desviado del palo derecho del arco de Cata Coll.

España amplió su escaso palmarés con su tercer título, el primero a la órdenes de Bermúdez, que asumió las riendas del equipo en agosto, tras conquistar el Mundial en 2023 y la primera Liga de Naciones femenina de la historia siete meses después, en febrero de 2024. Desde entonces, la Roja había perdido la final de la Eurocopa de Suiza frente a Inglaterra en julio y quedó cuarta en los Juegos de París tras caer en el partido por el bronce con Alemania un año antes.