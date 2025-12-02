Erling Haaland anota su gol 100 en la Premier y Man City vence 5-4 a Fulham

Lo más importante para el City fue una victoria que redujo la distancia con el puntero Arsenal, que el miércoles recibe a Brentford

Erling Haaland (izquierda) celebra tras anotar un gol para Manchester City en la victoria 5-4 ante Fulham en la Liga Premier, el martes 2 de diciembre de 2025, en Londres. (Bradley Collyer/PA vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Erling Haaland llegó el martes a los 100 goles en la Liga Premier y el Manchester City se acercó a dos puntos del líder Arsenal.

Haaland abrió el marcador en la trepidante victoria 5-4 del City ante Fulham, en la que el equipo de Pep Guardiola sobrevivió a una dramática remontada en la visita a Craven Cottage.

El City ganaba 5-1 al cabo de 54 minutos, pero Fulham reaccionó y casi logró el empate en el tiempo de descuento cuando el remate de Josh King fue despejado de la raya por Josko Gvardiol.

Haaland celebró después frente a los aficionados que viajaron, tras convertirse en el jugador más rápido en alcanzar un centenar de goles en la Premier.

Su gol a los 17 minutos, con una definición a quemarropa fue su número 100 en 111 partidos. El inglés Alan Shearer había mantenido el récord al alcanzar ese hito en 124 partidos.

El City se fue al descanso con una ventaja 3-1 gracias a los goles de Tijani Reijnders (37) y Phil Foden (44) que se sumaron al de Haaland. Emile Smith-Rowe hizo el primero de Fulham en los descuentos de la primera parte.

Foden consiguió su segundo gol al inicio de la segunda mitad y el autogol de Sander Berge aparentemente tenía sentenciado el encuentro.

Eso fue hasta que Fulham reaccionó.

Alex Iwobi (57) consiguió el segundo de Fulham con un disparo combeado desde fuera del área. Samuel Chukwueze luego anotó dos tantos (72 y 78) en el espacio de seis minutos para dejar servido un tenso final.

