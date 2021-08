Conoce 3 juguetes con control remoto para divertirte solx o con tu pareja

Cuando empezamos una relación en pareja todo es diversión, fuego, pasión y amor, importa poco nos agarre el momento si queremos besar apasionadamente a nuestra pareja o tal vez algo un poco más subido de tono en el baño de algún bar, en fin, tenemos la adrenalina y la pasión a tope, pero con el paso del tiempo esto puede ir cambiando, que no es malo que suceda, pero se llega a perder ese impulso por querer realizar ese tipo de cosas, ya sea por pena, porque no les apetece o porque crean que eso ya no está bien.

Las causas pueden ser muchas, pero de vez en cuando para reavivar esa adrenalina, amor y momentos de travesuras con nuestra pareja puede ser algo que le venga muy bien a la relación y para que ambos disfruten y se diviertan un poco.

Y para eso en Deseor encontrarán los juguetes para adultos para hacer más divertida la velada, agregándole algo de misterio y excitación. Eso lo pueden hacer con nuestros juguetes a control remoto que son el artículo perfecto para un juego de dos, seguramente después de verlos, al menos uno querrás pedir y probar, ya sea en tu casa o arriesgarse un poco más y usarlo en algún lugar público, como ustedes deseen.

Mini vibrador bala

Este es un pequeño juguete el cual cuenta con 10 modos de vibración, puedes con el estimular el clítoris o volverlo un juguete de inserción con el cual estimularás perfectamente la próstata femenina, con el control podrás manejar el tipo de vibración y hacer que responda cuando lo presionen, por lo cual, si van a incluirlo en un juego, esto puede ser muy excitante, el ver la cara de disfrute de tu pareja. Podrán usarlo en una salida de compras, cena, paseo, sin que nadie se de cuenta, pues también es un juguete super discreto y silencioso y puedes manejarlo desde una distancia máxima de 12m.

Vibrador y succionador de clítoris con control bluetooth

Una maravilla es este juguete, ya que no solo podrás estimular una zona, sino que pueden ser 2 zonas al mismo tiempo, para que explotes de placer. Este pequeño juguete puede succionar el clítoris y ser un vibrador, para estimular el punto G a que es un juguete de inserción. El material con el que está hecho es silicona grado médico y su control remoto bluetooth tiene un alcance de hasta 10 m con el cual podrás manipular el juguete como desees. Tiene 10 modos de succión y 10modos de vibración para que disfrutes al máximo.

Vibrador con bluetooth

Sin duda es la sensación y uno de los mejores vibradores que puedes adquirir. Lo novedoso de este juguete es que puedes usarlo con una app desde tu celular, sin necesidad de otros objetos e incluso puede vibrar al ritmo de la canción que estés escuchando. También cuenta con 10 tipos de vibración para que llegues al orgasmo cada que lo utilices, es recargable, material grado médico, es ligero, con el cual podrás usarlo desde tu hogar o llevarlo contigo y usarlo donde desees. Desde la app podrás elegir uno de los 4 modos con el que desees ocupar el juguete y cambiar los modos cuando tu quieras.

Con estos 3 juguetes no sabrán por cual irse, les aseguramos que los harán excitarse demasiado tanto quien lo maneja como quien lo utilice, tienen que probar al menos uno, no se arrepentirán.