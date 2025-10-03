Confirman primer caso de dengue en Nuevo Laredo

La colonia Alianza fue identificada como el sector donde se detectó el contagio

Manlio Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, señaló que se sigue en las tareas en el combate contra el dengue. [Foto: Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam. El doctor Manlio Fabio Benavides, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, confirmó el primer caso de dengue en Nuevo Laredo durante el presente año.

El funcionario explicó que anteriormente solo se había registrado un caso foráneo proveniente de Veracruz, sin embargo, esta semana el Hospital General de Zona “Hospital de la Bandera” notificó un paciente positivo al virus. La colonia Alianza fue identificada como el sector donde se detectó el contagio.

Benavides señaló que, tras el reporte, se aplicaron de inmediato las acciones sanitarias correspondientes, como fumigación y control de criaderos del mosquito Aedes aegypti. “Se hicieron las acciones de salud primero como caso probable y, una vez confirmado por el laboratorio central, se reforzaron las medidas”, detalló.

El titular de la Jurisdicción recordó a la población la importancia de mantener patios limpios, tapar depósitos de agua y evitar tirar basura o cacharros en canales pluviales. Destacó también que el gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha trabajado en la limpieza constante de canales de desagüe para prevenir acumulación de agua estancada.

A pesar de que el número de casos es bajo en comparación con otros años, Benavides advirtió que no se debe bajar la guardia, pues el dengue puede derivar en cuadros graves como deshidratación severa o dengue hemorrágico. La cepa predominante en el estado actualmente es la tipo 3, que presenta mayores riesgos de complicaciones.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a no minimizar los síntomas. “Muchas veces la fiebre se confunde con una gripe, y ahí es donde se pierde tiempo valioso. El dengue sigue siendo una enfermedad que puede tener consecuencias serias si no se atiende a tiempo”, subrayó.