Confirman muerte natural de indigente en refugio temporal municipal

La Policía Investigadora determinó que Marco Antonio “H.”, de 43 años, falleció sin signos de violencia mientras descansaba en el Albergue Municipal de la zona centro

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar y confirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un indigente perdió la vida durante el fin de semana dentro del refugio temporal del municipio. Las primeras investigaciones apuntan a que el deceso ocurrió por causas naturales.

El hallazgo se registró en el Albergue Municipal, ubicado en la intersección de las calles Madero y Juárez, en el sector centro de la ciudad. La víctima fue identificada como Marco Antonio “H.”, de aproximadamente 43 años de edad.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar y confirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. El hombre vestía únicamente pantalón de mezclilla y tenía un vendaje en la muñeca izquierda, además de lesiones antiguas en el codo derecho.

De acuerdo con la descripción oficial, se trataba de una persona de complexión delgada, cabello entrecano y una estatura aproximada de 1.75 metros, aparentemente en situación de calle.

El guardia de seguridad del albergue, Martín “B.”, relató que al iniciar su turno a las 7:00 de la mañana notó que en el módulo 2 un hombre permanecía recostado sobre una colchoneta, con los ojos abiertos, pero sin reaccionar. Dio aviso inmediato a Protección Civil, cuyos paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Según el reporte, Marco Antonio había sido trasladado al albergue días atrás, luego de ser recogido en las inmediaciones del Hospital General. No llevaba consigo pertenencias ni identificación.