Confirma detención de bronco por delito electoral

En entrevista, el abogado Víctor Oléa, quien encabeza la defensa legal, advirtió que no tramitaron amparo contra la prisión preventiva porque no dio tiempo para hacerlo.

EL PRESO # 10634. El ex Gobernador Jaime Rodríguez entró ayer a las 15:45 horas al Penal Número 2 de Apodaca, donde se le asignó su número de interno. (Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.-La defensa legal del ex Gobernador Jaime Rodríguez aseguró que la imputación por la que lo señalan es el uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial del 2018.

Sin embargo, fuentes enteradas de la investigación afirmaron ayer que en la indagatoria también se le señala por el desvío de recursos humanos y materiales para obtener las firmas para su candidatura presidencial.

‘Se le va imputar al ex Gobernador un ilícito de la Ley General de Delitos Electorales que es el Artículo 15 que básicamente establece una pena de presión para aquel candidato o partido político que utiliza o reciba recursos cuyo origen no sea lícito’, expresó Oléa.

‘Él se va enfrentar a esta audiencia y no es indispensable ni daría tiempo para dar un amparo’.

El litigante señaló que de entrada no ven competencia de las autoridades locales para imputar este caso al ser una elección presidencial y en todo caso, dijo que estas imputaciones deberían ser por autoridades federales.

‘Estamos convencidos que en este caso en concreto no se surte la competencia de las autoridades de Nuevo León, ni para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ni para el Poder Judicial del Estado, por razón de que la acusación deriva de una elección presidencial y no una elección local’, alegó.

‘La Ley General de Delitos Electorales es clara al respecto de establecer de manera incontestable que tratándose de procesos electorales Presidencia de la República se surte la competencia de las autoridades federales no de las locales, de entrada las autoridades locales no tienen competencia’.

Otro argumento para que El Bronco no permanezca en el Penal, detalló, es que el ilícito imputado no tiene prisión preventiva oficiosa y no hay indicios de fuga.

‘Es una persona con arraigo conocido, tiene por ley custodia, escoltas estatales que lo vigilan por ser ex Gobernador, es fácil de localizar, hace dos años que no sale de país, el pasaporte está vencido, no hay razón lógica jurídica para que pudiera permanecer en prisión’, recalcó.

Indicó que tienen agendada la audiencia de imputación a las 16:00 horas de manera remota, donde esperan que no sea vinculado a proceso y se decrete su libertad.

El ex Mandatario estatal fue detenido ayer y llevado al Penal de Apodaca número 2, luego de ejecutarse una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos electorales.

Oléa agregó que El Bronco está bien de salud, tranquilo y esperando que estos hechos no se presten a una revancha política.