Conductor pierde control en reversa y provoca choque múltiple en colonia Alianza

El percance ocurrió en la calle Santiago Sánchez cuando una Dodge Caravan se aceleró inesperadamente en reversa, impactando dos vehículos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular se registró en la colonia Alianza de esta frontera, luego de que un conductor provoca un choque al realizar una maniobra de reversa sin control en su camioneta.

El incidente ocurrió sobre la calle Santiago Sánchez, a la altura de la avenida La Paz, donde Rosalino, de 55 años, conducía una Dodge Caravan modelo 2012. Según declaró a las autoridades, el vehículo se aceleró inesperadamente mientras retrocedía y terminó impactando a una unidad estacionada.

La camioneta afectada fue una Chevrolet S-10 modelo 2023, propiedad de Juan Martín, de 59 años. El impacto provocó que este vehículo fuera proyectado contra un tercer automóvil, cuyo dueño llegó a un acuerdo en el lugar con el responsable para la reparación de los daños.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la Dodge Caravan circulaba de reversa de oriente a poniente cuando impactó la parte trasera de la Chevrolet.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para levantar el informe correspondiente y ordenar el traslado de la unidad responsable al corralón municipal.

El incidente dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.