Conductor ebrio provoca choque en cruce de Leandro Valle y 5 de Febrero

El accidente dejó solo daños materiales; el responsable fue sancionado y su vehículo remitido al corralón por conducir bajo los efectos del alcohol

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial ocurrido en el cruce de la Avenida Leandro Valle y la Calle 5 de Febrero dejó daños materiales y la sanción de un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, informaron autoridades de Tránsito y Vialidad.

El percance ocurrió cuando un sedán blanco, conducido por Jesús Daniel, circulaba de oriente a poniente sobre Leandro Valle y no respetó el paso preferencial, impactando el costado izquierdo de otro vehículo que transitaba de norte a sur, manejado por Rebeca.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque ambos vehículos resultaron con daños considerables. Elementos de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Durante la revisión, los agentes detectaron que Jesús Daniel presentaba aliento alcohólico, por lo que fue sancionado por conducir en forma negligente. Su automóvil fue remitido al corralón municipal como parte del procedimiento administrativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a evitar manejar bajo los efectos del alcohol, ya que esta conducta sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito en la ciudad.