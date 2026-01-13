Concluye Barra de Abogados curso-taller de oralidad jurídica

Un esfuerzo que responde a la realidad de que la práctica del derecho está cambiando y la comunicación será determinante en el futuro

Nuevo Laredo, Tam.- La Barra de Abogados de Nuevo Laredo concluyó con éxito un curso-taller de oralidad jurídica, un esfuerzo que responde a la realidad de que la práctica del derecho está cambiando y la comunicación será determinante en el futuro.

La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de carácter eminentemente oral, exige abogados mejor preparados para argumentar, expresar y sostener sus ideas con claridad y firmeza.

Por ello, el curso-taller buscó fortalecer la oratoria, la expresión verbal y el lenguaje corporal como herramientas clave en el nuevo modelo de litigación.

“La palabra bien entrenada también es justicia”, destacó Jorge Luis Miranda Niño, líder de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, quien impulsó este curso como parte de su compromiso con la actualización y preparación de los abogados.

El curso fue impartido por el maestro David Ojeda, experto en oratoria y con experiencia en la formación de jóvenes ganadores de concursos nacionales. Miranda Niño mencionó que seguirán llevando cursos para todos los abogados de Nuevo Laredo para estar preparados al futuro de la abogacía en México.

La Barra de Abogados de Nuevo Laredo se compromete a seguir trabajando para que los abogados estén preparados para enfrentar los desafíos de la justicia en México.