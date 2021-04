Con el calor también llegan enfermedades diarreicas

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la llegada de las temperaturas altas, la Secretaría de Salud exhorta a la población a tomar toda clase de precauciones para evitar las intoxicaciones por alimentos, y las enfermedades diarreicas agudas, lo recomendable es tomar suficientes líquidos, y no ingerir alimentos en la vía pública.

El doctor Alejandro Barreiro Espiricueta Coordinador de Servicios de salud en la Jurisdicción Sanitaria 5, señaló que los alimentos que se consumen en la calle deben estar bien guardados y bien congelados, sobre todo las salsas que con el calor muy rápido se descomponen.

“Tener mucho cuidado sobre todo con los mariscos que en esta temporada es lo que más se acostumbra, si empieza cualquier síntoma estomacal o alguna diarrea constante, no dejarla pasar porque cada vez que se presenta una evacuación diarreica se pierden líquidos”, dijo.

Añadió que esto en los niños puede ser muy peligroso, ya que se puede presentar en ellos un cuadro de deshidratación y no darse cuenta las personas adultas, por lo que el niño puede llegar a tener una complicación grave.

Reveló que en muchas ocasiones los papás no saben cómo manejar este tipo de situaciones, y el menor es atendido de una manera no adecuada por lo que el cuadro puede complicarse, este tipo de casos apenas se empiezan a presentar, pero conforme se presentan días más cálidos hay más incidencia.

Destacó que ante la llegada del calor los padres de familia deben empezar a prevenir este tipo de enfermedades, precisamente para evitar complicaciones, otra cuestión es que a los niños no se les dé leche sobrante del biberón, que al no estar bien refrigerada ya no se la pueden dar al menor.

Reveló que los alimentos que se venden en la vía pública tienen alto riesgo de no estar en buenas condiciones de ingerir, precisamente porque en su mayoría no tienen un lugar donde mantenerlos refrigerados, o que las personas que los manejan y preparan, no tengan la suficiente higiene.

“En la casa también las madres de familia o quienes manipulan alimentos deben tener mucha higiene, lavar bien las frutas y verduras, lavarse bien las manos con suficiente agua y jabón antes de prepararlos, y después de ir al baño”, señaló.

Barreiro Espiricueta mencionó que con la colaboración de todos se pueden evitar las intoxicaciones y las diarreas agudas, llevando a cabo todas las medidas de higiene tanto en la persona que les prepara, como quien los va a consumir, ya deben tener las manos bien lavadas o desinfectadas.