Con cena-baile, arrancará el TecNM festejos del 61 aniversario

Será el 11 de octubre en la Cueva Leonística; ya se pueden hacer reservaciones

Nuevo Laredo, Tam.– En el marco del 61 aniversario del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, se prepara una Cena-Baile que lleva por nombre ‘ExaTecos en Acción, Reencuentro con Causa’, siendo esta la primera actividad para la celebración de un aniversario más de esta casa de estudios superiores.

“Este es un baile para un reencuentro de egresados de la institución, que sabemos que justamente esta institución ha tenido miles de egresados, y es como una celebración aparte de celebrar el 61 aniversario del Tecnológico, queremos reencontrarnos con todos esos ex compañeros”, explicó la Dra. Rosa Isela González Núñez, subdirectora de Planeación y Vinculación del Tecnológico de Nuevo Laredo.

La cita es el próximo 11 de octubre del presente año, a las 20:00 horas en la Cueva Leonística. Se tiene una cuota de recuperación en preventa. Una mesa para 10 personas tiene un costo de $11,000 pesos, y el pase individual tiene un costo de $1,100 pesos.

Los fondos recaudados serán destinados para la mejora y el equipamiento del Gimnasio-Auditorio del Instituto, mediante la adquisición de equipo profesional de audio y video. Con ello se busca enriquecer la calidad de los eventos académicos, culturales y deportivos, impulsando el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

Los interesados en adquirir su mesa pueden recibir informes o bien hacer su reservación en el correo electrónico: exatecos@nlaredo.tecnm.mx.