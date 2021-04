Compraré vacunas Covid si Federación no cumple: Yahleel

NUEVO LAREDO, TAM.- La candidata del PAN a la Presidencia Municipal, Yahleel Abdala, se comprometió a comprar vacunas contra el Covid-19, si al iniciar su administración en octubre, el Gobierno Federal no ha cumplido con esta protección a las y los neolaredenses.

Explicó que si el mercado de vacunas ya está abierto cuando ella empiece a gobernar, pondrá los recursos del municipio para adquirirlas y garantizar su aplicación a las familias de esta frontera.

Frente a directivos y personal de Grupo CIEN, Yahleel expuso que para poder trabajar juntos y por el bienestar de Nuevo Laredo, lo primordial es tener salud.

“Ahí sí voy a tener que comprar las vacunas para los ciudadanos de Nuevo Laredo y que me apoyen para que podamos sacar el recurso para vacunarnos todos. Podemos invertir mucho también en el tema de desarrollo económico, pero si no estamos vacunados, si no tenemos salud, de nada va a servir”, alertó.

La candidata panista y próxima Presidenta Municipal fue invitada a las instalaciones de la empresa Grupo Cien para compartir su proyecto de trabajo “Tú y YA”, cuyas propuestas darán prioridad a la salud, desarrollo económico, reconstrucción del tejido social, entre otros temas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los neolaredenses.

“Confío en ella y siento que su proyecto es el mejor”, afirmó Julio César Cienfuegos Garza, gerente general de Grupo Cien, especializado en transporte.

Yahleel Abdala, destacó que el vivir toda su vida en esta frontera, la ha hecho conocer las necesidades de las y los ciudadanos y es por ello que quiere trabajar para resolver cada una de ellas.

“Antes que ser política, soy ciudadana, hija, hermana, madre de familia, yo quiero que a la ciudad le vaya bien, aquí me voy a quedar, aquí voy a estar”, recalcó.

En su visita a la empresa, Yahleel señaló que para lograr un trabajo en equipo, es importante votar por la fórmula del PAN que integran las y los candidatos a diputados locales Enrique Rivas, Distrito I; Imelda Sanmiguel, Distrito II; Félix “Moyo” García, Distrito III y el candidato a legislador federal Salvador “Chava” Rosas, Distrito I.