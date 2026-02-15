Completa Anthony Kim regreso triunfal y conquista título en LIV Golf Adelaide

Anthony Kim reacciona a su putt en el hoyo 18 de la ronda final del LIV Golf Adelaide en Grange Golf Club el domingo 16 de febrero del 2026. (Charles Laberge/LIV Golf via AP)

ADELAIDE, Australia.- Anthony Kim salió de un remolque del PGA Tour en Quail Hollow y se dirigió directamente al estacionamiento el 4 de mayo de 2012. Metió sus palos en el maletero y se fue conduciendo, desapareciendo del golf y de la vista pública durante 12 años.

Kim regresó por completo el domingo en Australia, lleno de energía para culminar una remontada asombrosa —no solo en la ronda final de LIV Golf Adelaide, sino en la vida—. A cinco golpes de Jon Rahm y Bryson DeChambeau, cerró con una tarjeta de 63, 9 bajo par, para su primera victoria en casi 16 años.

Ofreció un espectáculo electrizante, con reacciones de patadas al aire y puños alzados, con sus cuatro birdies consecutivos ante la galería más numerosa y ruidosa de la temporada en LIV.

“Soy demasiado viejo para estar reaccionando así, porque creo que me lastimé algo en la cadera”, bromeó Kim, de 40 años. “Pero diré que eso fue por todos los momentos bajos que atravesé en mi vida y de los que tuve que salir. Con cada putt que entraba sentía la lucha y que la estaba superando. Fue terapéutico estar ahí afuera, pelear a través de eso y terminar arriba”.

Esas luchas incluyen una adicción a las drogas y al alcohol tan grave que Kim considera un pequeño milagro que siga con vida. Está casado y tiene una hija de 4 años, Bella, que corrió hacia el green del hoyo 18 en The Grange Golf Club y se lanzó a sus brazos.

“Poder compartir este momento —aunque Bella no lo entienda, algún día lo hará— y que ella pueda correr al green y ver que su papá no es un perdedor fue uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó.

LIV Golf se arriesgó al invitar a Kim en 2024 y a menudo terminó en el fondo de los pequeños grupos de participantes. La temporada pasada no fue mucho mejor, aunque mostró señales de progreso —“1% mejor cada día” es su lema— hacia el final del año.

Quedó fuera de la liga financiada por el fondo saudí. Empató en el quinto lugar en el Saudi International. Tuvo que disputar un torneo clasificatorio el mes pasado solo para conseguir otra temporada en el LIV Tour.

Quizá el impulso final de confianza: Dustin Johnson incorporó a Kim a su equipo 4 Aces cuando Patrick Reed decidió dejar la liga.

La victoria por tres golpes sobre Rahm fue tan grande como cualquier momento en LIV, en un periodo en el que la liga perdió a dos de sus nombres más importantes: Brooks Koepka y Reed. Para Kim, lo único que importaba era cerrar el círculo.

“Sé que los medios generales no lo van a mencionar”, indicó, debido a que su triunfo ocurre en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno, las 500 Millas de Daytona y el Juego de Estrellas de la NBA.

“Pero para la gente que sí se entere, quiero ser un buen ejemplo”, añadió. “Diría que no fui la mejor persona, la mejor pareja, el mejor hijo que podía ser cuando era más joven. Pero quien soy hoy es una persona completamente distinta. Con Dios, mi familia y mi sobriedad como cosas clave en mi vida, puedo llegar tan lejos como quiera”.

Jugando con pantalones cortos negros —con calcetines negros hasta media pantorrilla y zapatos blancos— ante una gran multitud en un día soleado en The Grange, Kim alcanzó a Rahm tras nueve hoyos y luego se despegó. Miles de espectadores lo siguieron por el fairway del 18 cuando culminó su día increíble.

Fue su primera victoria desde el Houston Open de 2010, la última de sus tres conquistas en la Gira de la PGA. Su mejor resultado en el LIV había sido el puesto 22 la semana pasada en Arabia Saudí. Ganó 4 millones de dólares —en su mejor temporada en el PGA Tour ganó poco más de 4,6 millones de dólares—.

Rahm cerró con 71 y DeChambeau firmó 74 en un día en el que el promedio de puntuación fue 69,8.

Kim llegó a estar tan alto como el número 6 del mundo en 2008, el año en que jugó su única Copa Ryder en Valhalla y necesitó solo 14 hoyos para vencer a Sergio García en individuales. Ahora se encuentra cerca de alcanzar el Top 200, ya que LIV obtiene puntos para el ranking mundial.