Avanza sistema de tormentas con alertas de tornado por el sureste estadounidense

El marinero Frederick Steinberg, de la Guardia Costera, supervisa la ruptura del hielo desde el escampavías Hawser en la Bahía de Nueva York, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Ted Shaffrey)

El marinero Frederick Steinberg, de la Guardia Costera, supervisa la ruptura del hielo desde el escampavías Hawser en la Bahía de Nueva York, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Ted Shaffrey)

ATLANTA.- Un sistema de tormentas que azotó el sureste de Estados Unidos la noche del sábado y la mañana del domingo generó advertencias de tornado en Mississippi y Luisiana antes de dirigirse a partes de Georgia y Florida, cuando la población del noreste del país por fin empezaba a tener un respiro tras semanas de temperaturas amargamente frías.

Algunas de las mayores tormentas en el sur del país se registraron cerca de Lake Charles, Luisiana, donde los fuertes vientos de una tormenta eléctrica volcaron un remolque para caballos y una carroza de Mardi Gras, dañaron una pasarela de embarque de un aeropuerto y arrojaron el toldo metálico de una casa contra líneas eléctricas. Los daños fueron documentados por empleados del Servicio Meteorológico Nacional que inspeccionaron la zona.

El servicio meteorológico informó que postes de electricidad se partieron y cayeron cerca de las localidades de Jena, Cheneyville y Donaldsonville, en Luisiana.

No se registraron muertes ni lesiones graves, pero los reportes de daños llegaron al tiempo que el sistema de tormentas continuaba su trayectoria hacia partes del sur de Georgia y el Panhandle de Florida, que estaban bajo vigilancia de tornado el domingo.

Las tormentas del fin de semana provocaron algunos cortes de electricidad en el sur, pero no se acercaron a la enorme cantidad de cortes causados por las tormentas de hielo a finales del mes pasado en el norte de Mississippi y Nashville, Tennessee. A primera hora de la tarde del domingo, más de 12.000 clientes se quedaron sin electricidad en el norte de Florida, según PowerOutage.us, que registra los cortes de electricidad en todo el país. Unos 7.000 clientes se quedaron sin electricidad en Mississippi y otros 6.000 en Luisiana.

El noreste de Estados Unidos empezaba a descongelarse tras un periodo de varias semanas de un frío inusualmente intenso.

Boston registraba casi –14 Celsius (7 grados Fahrenheit) por debajo del promedio de febrero a mitad de semana, y la ciudad se enfilaba a su invierno más frío en más de una década. Boston seguía fría el domingo, pero el pronóstico de la semana preveía temperaturas subiendo a finales de los 30 y principios de los 40, más cerca del promedio estacional.

En otras partes de Estados Unidos, algunas zonas de California se preparaban para chubascos, tormentas eléctricas y nevadas. Jacob Spender, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento, indicó que un sistema de tormentas estaba entrando a California el domingo y a lo largo de la semana.

Se pronosticaban fuertes nevadas en zonas elevadas, señaló Spender.

“A medida que subamos a las montañas y las estribaciones, vamos a ver algo de nieve. Así que también habrá nieve hasta las estribaciones”, explicó.

Spender recomendó a la población atender los avisos de viaje en los próximos días.

“Así que, si van a viajar, lleven kits de seguridad invernal. Cualquier cosa para estar preparados. Este es un sistema más grande, un sistema importante”, añadió