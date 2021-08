Clausura Tokio sus Juegos Olímpicos

TOKIO.- El pebetero se apagó y después de una larga espera los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bajaron el telón, en medio de una pandemia.

El suelo del Estadio Nacional de Tokio se transformó en un parque para que las y los atletas disfrutaran un poco de Japón, país que no pudieron visitar y del que muchas y muchos tuvieron que salir en menos de 24 horas como parte del reglamento.

La bandera de Japón entró al recinto para dar inicio a la ceremonia de clausura de los Juegos. Las y los atletas que pudieron quedarse al final de las competencias entraron por las cuatro esquinas del campo, donde la pentatleta mexicana Mayan Oliver portaba el lábaro patrio.

Los aros olímpicos se formaron al centro provenientes de las partículas de luces de los celulares de los atletas y sobrevolaron ante un contingente reducido que pudo presenciar la ceremonia.

El Himno a la Alegría interpretado por la Tokio Ska Paradise Orchestra fue uno de los momentos más significativos. Y como la tradición lo marca se entonó una parte del Himno Nacional de Grecia, una tradición olímpica desde Amberes 1920.

