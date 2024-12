Claro y directo: Carmen Lilia vuelve Palacio Municipal su torre de marfil

Soberbia, prepotencia e hipocresía distinguen al Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, y la principal protagonista es nada menos que la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, quien cree que el edificio que alberga a los poderes municipales le pertenece, tan es así que ha ordenado a sus subalternos a elegir quien entra y quién no al lugar. Que alguien de sus bufones le diga que es un edifico público, iiPúblicooooo Alcaldesaaaaaa!!

Definición de público: lugar o instalaciones locales, estatales o nacionales que pertenecen a los ciudadanos y que estan destinados a ser utilizados por la comunidad civil para actividades colectivas de cualquier índole por si no lo sabe usted y que además no le pertenecen ni a usted ni a nadie en lo particular, es un inmueble donde cualquier ciudadano puede entrar a realizar cualquier trámite que necesite gestionar y su puesto de Presidenta es de Administrador no de dueño y que tal cargo es solo de tres años y no es eterno.

La explicación anterior es para dar a conocer los sucesos de hoy en agravio de colonos que acudieron a realizar trámites a la presidencia municipal, los cuales fueron agraviados, ofendidos y tratados como delincuentes por enviados de la alcaldesa, quienes trataron de impedir el acceso al edificio a estos ciudadanos. Estos hechos contradicen el discurso demagogo y repetitivo de Carmen Lilia Canturosas, donde expresa falsamente y de dientes para afuera, que el edificio es la casa del Pueblo y de Todos.

La incongruencia de una Alcaldesa en todo su esplendor, que como la Chimoltriufa, que cómo dice una cosa, dice otra; no cabe duda que algún pecado deben de haber cometido los neolaredenses con este tipo de autoridad municipal que encabeza Carmen Lilia Canturosas.

