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Choque y volcadura en bulevar Colosio deja cuantiosos daños materiales

Impacto entre Explorer y Captiva provocó el aparatoso accidente; no se reportaron personas lesionadas

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados y confirmaron que ninguno de ellos requería traslado hospitalario. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque con volcadura registrado en el cruce del bulevar Colosio y la Prolongación Tecnológico, al sur de esta frontera, dejó como saldo cuantiosos daños materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los informes de las autoridades viales, en el percance participaron una camioneta Ford Explorer modelo 2017 y una Chevrolet Captiva modelo 2014. Tras el impacto, la Captiva perdió la estabilidad y terminó volcada en medio de los carriles de circulación.

Según el reporte preliminar, la Ford Explorer era conducida por Claudia, de 46 años, residente de la colonia Colinas del Sur, quien circulaba de norte a sur por la Prolongación Tecnológico. Al llegar a la intersección con el bulevar Colosio, realizó una maniobra de giro a la derecha, presuntamente invadiendo el carril por donde se desplazaba la otra unidad.

La Chevrolet Captiva era conducida por Eduardo, de 28 años, vecino de la colonia Bonanza, quien se dirigía a la Preparatoria Municipal acompañado de su hijo cuando ocurrió el impacto.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados y confirmaron que ninguno de ellos requería traslado hospitalario.

Elementos de Tránsito municipal realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades. Posteriormente, con apoyo de grúas, la unidad volcada fue retirada de la vialidad para restablecer la circulación en esta intersección ubicada al sur de la ciudad.

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