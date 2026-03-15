Hallan Honda Civic abandonado tras chocar contra barda en Col. Madero

Vehículo fue localizado sobre muros de contención; conductor no se encontraba en el lugar

De acuerdo con reportes de vigilancia del sector, durante la madrugada se escuchó un fuerte estruendo en la zona, lo que llevó a veladores del área a acercarse para verificar lo ocurrido. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con reportes de vigilancia del sector, durante la madrugada se escuchó un fuerte estruendo en la zona, lo que llevó a veladores del área a acercarse para verificar lo ocurrido. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil Honda Civic fue localizado sobre un tubo de contención y con daños tras un accidente registrado en el cruce de las calles Jesús Carranza y Privada Jalisco, en la colonia Madero de Nuevo Laredo, percance del que no se encontró al conductor en el lugar.

De acuerdo con reportes de vigilancia del sector, durante la madrugada se escuchó un fuerte estruendo en la zona, lo que llevó a veladores del área a acercarse para verificar lo ocurrido. Al llegar al sitio encontraron el vehículo compacto montado sobre los muros de contención y con daños tras impactarse contra una barda.

Tras la revisión inicial, se constató que no había personas en el interior del automóvil ni en los alrededores inmediatos, por lo que se desconoce el paradero del conductor.

El reporte formal del incidente fue recibido por oficiales de Tránsito aproximadamente tres horas después de ocurrido el percance. Elementos de la corporación acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Durante la mañana, el sitio atrajo la atención de automovilistas que transitaban por la zona, debido a la posición en la que quedó el vehículo tras el impacto.

Posteriormente, el automóvil fue retirado del lugar mediante el apoyo de una grúa y trasladado al corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo en espera de que el propietario se presente ante las autoridades para responder por los daños ocasionados a la infraestructura del área.