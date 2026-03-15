Reúne UAT al talento tamaulipeco rumbo a Olimpiada de Matemáticas

De este grupo destacado, solo 20 integrarán la delegación de Tamaulipas que competirá en la etapa nacional a celebrarse en Guadalajara, Jalisco, del 1 al 4 de mayo. [Agencias]

De este grupo destacado, solo 20 integrarán la delegación de Tamaulipas que competirá en la etapa nacional a celebrarse en Guadalajara, Jalisco, del 1 al 4 de mayo. [Agencias]

Ciiudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió a 150 niñas, niños y adolescentes con alto desempeño académico durante la Etapa Estatal de la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas, donde las y los participantes compitieron por un lugar en la delegación que representará a Tamaulipas en la fase nacional de este certamen.

Las instalaciones de la Facultad de Comercio y Administración Victoria fueron sede de este encuentro organizado por la UAT, a través de la Escuela Preparatoria Mante, en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria (ONMAPS) Delegación Tamaulipas.

El objetivo de la olimpiada es fortalecer el pensamiento lógico, promover la excelencia académica y estimular el talento científico de la niñez y juventud tamaulipeca, consolidando una alianza institucional que favorece la formación de nuevas generaciones con vocación por el conocimiento.

En esta fase estatal participaron 150 estudiantes provenientes de instituciones educativas públicas y privadas de distintas regiones del estado, quienes fueron seleccionados tras una etapa de evaluación previa, en la cual 1 659 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato aceptaron el reto de poner a prueba su talento matemático.

De este grupo destacado, solo 20 integrarán la delegación de Tamaulipas que competirá en la etapa nacional a celebrarse en Guadalajara, Jalisco, del 1 al 4 de mayo.

En este marco, y bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT refrendó su compromiso con el impulso a la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento académico en la entidad, promoviendo espacios que motivan a la niñez y juventud a alcanzar su máximo potencial en áreas estratégicas para el futuro de Tamaulipas y del país.

Durante la ceremonia inaugural, estuvieron autoridades educativas y universitarias que respaldan esta iniciativa, entre ellas: el secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, Fernando Leal Ríos, en representación del rector Dámaso Anaya Alvarado; el director de Educación Secundaria de la SET, Jorge Luis Vázquez Valdez; el delegado estatal de la Olimpiada, José Reséndez Martínez; y el director de la Facultad de Comercio y Administración de la UAT, Jesús Gerardo Delgado Rivas.