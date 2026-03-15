Deja choque en colonia Juárez un lesionado y daños en vivienda

Accidente entre Ford Taurus y Kia Optima movilizó a autoridades viales en crucero de Bolívar

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el crucero de las calles Bolívar y Narciso Mendoza, en la colonia Juárez, dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en una propiedad privada.

De acuerdo con información de autoridades viales, en el percance participaron un automóvil Ford Taurus modelo 2011 y un Kia Optima modelo 2012. Tras el impacto, el conductor del Ford Taurus, identificado como Antonio, de 40 años, resultó con lesiones que requirieron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

El segundo vehículo involucrado era conducido por Alison Natalia, de 23 años, quien permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Además de los daños frontales en ambas unidades, la colisión provocó afectaciones en una pared del domicilio marcado con el número 4002 de la calle Bolívar, propiedad que se encuentra en la esquina donde ocurrió el accidente.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo el peritaje correspondiente con el fin de determinar la mecánica del accidente y establecer responsabilidades entre los conductores involucrados.

Tras las labores de inspección, las unidades fueron retiradas mediante el apoyo de grúas, lo que permitió restablecer la circulación en este punto de la colonia Juárez, considerado uno de los cruceros con constante tránsito vehicular en el sector.