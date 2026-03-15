Valverde mantiene su racha goleadora con el Madrid, que arrolla 4-1 al Elche

El uruguayo Federico Valverde festeja tras anotar el segundo tanto del Real Madrid ante el Elche en un partido de LaLiga realizado el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Manu Fernández)

El uruguayo Federico Valverde festeja tras anotar el segundo tanto del Real Madrid ante el Elche en un partido de LaLiga realizado el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Manu Fernández)

BARCELONA.- Federico Valverde mantuvo vigente su racha goleadora al anotar su quinto tanto en tres partidos para que el Real Madrid aplastara el sábado 4-1 al Elche en La Liga española, gracias también a un golazo de Arda Güler, desde su mitad del campo y en la agonía del encuentro.

Valverde, mediocampista uruguayo, marcó mediante un disparo con efecto de derecha que ejecutó desde el borde del área para duplicar la ventaja del Madrid justo antes del descanso.

Tres días antes, Valverde había aportado un memorable triplete en la victoria por 3-0 sobre el Manchester City en el primer partido de su cruce de octavos de final de la Liga de Campeones. Otro gol agónico de Valverde le dio al equipo una victoria 2-1 en la cancha del Celta de Vigo en la jornada anterior de La Liga.

Valverde, de 27 años, ha sido un jugador clave para el Madrid desde hace varios años, con reputación de ser un incansable en el mediocampo, además de aportar un potente disparo de larga distancia tanto en jugada como en tiros libres.

Pero ha incrementado su cuota goleadora recientemente: ha marcado los siete goles que lleva esta temporada desde el inicio de 2026, justo cuando el Madrid necesitaba ayuda en ese apartado ante las ausencias por lesiones de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

“No me sorprende porque sé de lo que es capaz Federico Valverde”, elogió el delantero del Madrid Brahim Díaz.. “Es un honor tenerlo como compañero; estoy seguro de que, si sigue rematando, marcará muchos más goles”.

El partido contra el Elche también dejó un gol memorable de Güler, quien anotó el cuarto del Madrid a los 89 minutos al picar con éxito un disparo desde más de 10 metros detrás de la línea del medio campo. El arquero del Elche, Matías Dituro, sólo pudo mirar cómo el balón le pasaba por encima y terminaba en su red.

La victoria en el Santiago Bernabéu mantuvo al Madrid a un punto del líder Barcelona, que recibe al Sevilla este domingo.

Antonio Rüdiger abrió el marcador en el 39 al empalmar de volea un despeje tras un tiro libre cobrado por Valverde. Dean Huijsen puso el 3-0 antes de que el canterano del Madrid Manuel Ángel anotara un autogol.

El Madrid viaja a Inglaterra el martes para jugar contra el City el partido de vuelta. Los 15 veces campeones de la Copa de Europa tienen la mira puesta en un lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Mbappé sigue en duda para enfrentar al City

El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, señaló que Mbappé sigue siendo duda para el partido de vuelta ante el City.

“Mañana vamos a hacer el entrenamiento… vamos a probar a Kylian Mbappé y hablaré con él para ver cómo se encuentra, qué sensaciones tiene. Espero que esté disponible y nos pueda ayudar en Manchester y sería una gran noticia”, comentó.

Mbappé no juega desde el 21 de febrero por un problema en la rodilla izquierda que lo ha estado molestando desde diciembre.

Getafe se queda con 10 tras un toque indebido

El Atlético de Madrid consiguió un gol tempranero del carrilero Nahuel Molina y resistió para imponerse 1-0 al Getafe, que jugó con 10 hombres. Los Colchoneros consiguieron así mantenerse en un lejano tercer lugar.

El defensor del Getafe Abdel Abqar fue expulsado con roja directa en el 55 por pellizcar los genitales de Alexander Sorloth, del Atlético. Abqar dijo que no tuvo intención de hacerlo.

Además, el colista Real Oviedo mantuvo vivas sus esperanzas de evitar el descenso al vencer al Valencia 1-0, mientras que el Girona derrotó al Athletic Bilbao 3-0 en casa.