Chivas vence 3-0 a Santos con doblete de Armando ‘La Hormiga’ González

Guadalajara suma su octavo triunfo y se coloca provisionalmente en el segundo lugar

GUADALAJARA, México.- Armando González facturó un doblete durante la primera media hora, para sentenciar la victoria de las Chivas por 3-0 sobre Santos el sábado, en las acciones del torneo Clausura de la Liga MX.

“La Hormiga” González abrió la cuenta con un remate frente al arco, luego de correr con fortuna de que le quedó a merced un rechace del arquero Carlos Acevedo a los 12 minutos.

El delantero de Chivas, de 22 años, firmó a los 31 su primer doblete del curso al mostrarse preciso para rematar una diagonal de Richard Ledezma con el marco totalmente abierto.

Ricardo Marín hizo más holgada la victoria con un soberbio remate de tacón que se coló junto al poste durante el segundo minuto de descuento.

Chivas celebró su octava victoria del curso para contar con 24 unidades y colocarse provisionalmente en la 2da posición.

Santos, que había puesto fin el domingo pasado a dos años sin victorias como visitante al imponerse en Tijuana, sufrió su 8vo revés en 11 jornadas para quedarse en el fondo de la clasificación con cinco unidades.

González tuvo la oportunidad de firmar su segundo “hat trick” como jugador de Chivas a la vuelta del descanso, pero su remate dentro del área ante Acevedo apenas se fue a un lado de la portería.

Con esta actuación, “La Hormiga” suma a Santos en el listado de 12 equipos a los que les ha marcado en la Liga MX, quedándole pendiente por hacerlo contra cinco escuadras.

El ariete del “Rebaño Sagrado” -vigente campeón goleador junto con el portugués Paulinho y el brasileño Joao Pedro (San Luis) con 12 dianas- llegó a ocho tantos en el campeonato para seguir al acecho de Joao Pedro que lidera la tabla de artilleros con 10 dianas.

En otro resultado, el venezolano Salomón Rondón marcó en el inicio del tiempo de descuento para darle al Pachuca un empate 1-1 en su visita a San Luis

Joao Pedro abrió la cuenta con su décima diana del curso a los 43 minutos, con un remate desde el corazón del área.

Con la igualada, Pachuca queda provisionalmente en la 4ta posición con 21 unidades; San Luis se estancó 12do con 11 puntos.

La jornada sabatina continuaba con los partidos León vs. Tijuana; Toluca vs. Atlas y cerrará con el Pumas vs. Cruz Azul.