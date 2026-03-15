Lens cae ante Lorient y pierde oportunidad de tomar liderato en Francia

LORIENT, Francia.- El delantero suplente Aiyegun Tosin marcó el gol de la victoria y el Lens, segundo en la tabla de la Ligue 1 de Francia, cayó por 2-1 en Lorient, con lo cual dilapidó la oportunidad de volver a la cima.

Como el Paris Saint-Germain no jugaba este fin de semana, el Lens tenía la posibilidad de colocarse con dos puntos de ventaja si ganaba en el campo del Lorient, equipo de mitad de la tabla.

Pero los jugadores del entrenador Pierre Sage comenzaron aletargados y lo pagaron a los 18 minutos, cuando Bamba Dieng quedó sin marca y anotó a quemarropa con un remate de derecha.

Tras el tanto del empate obtenido en la segunda parte por Odsonne Édouard, Tosin le arrebató los tres puntos al Lorient a los 65 minutos: falló su primer intento antes de eludir al portero del Lens y marcar.

El PSG no tiene compromiso porque el Nantes aceptó aplazar el partido programado para el domingo con el fin de darle al conjunto capitalino una mejor preparación para el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Chelsea la próxima semana.

En el cotejo de ida de los octavos de final, disputado el miércoles, el PSG tomó una ventaja de 5-2.

Balogun vuelve a marcar

El delantero estadounidense Folarin Balogun continuó su excelente racha y el Mónaco logró una quinta victoria consecutiva. Balogun rmpió el empate con un tiro corto antes de que Aleksandr Golovin pusiera el 2-0 contra el Brest.

El Mónaco subió al quinto puesto. Balogun suma 14 goles en total esta temporada.

El Niza venció 2-0 al Angers con goles del defensa Melvin Bard y de Elye Wahi. El delantero, internacional juvenil con Francia, se unió al club de la Riviera cedido por el Eintracht Frankfurt este invierno y hasta el final de la temporada.

El Marsella, tercero del curso, ganó 1-0 contra un Auxerre en apuros el viernes. El resultado dejó al Marsella en la tercera posición, con tres puntos de ventaja sobre el Lyon, que juega en Le Havre el domingo.

La escuadra marsellesa quedó a siete puntos del Lens y a ocho del PSG.