Choque frontal en bulevar Colosio deja un muerto y caos vial prolongado

Un Kia invadió carril y se estrelló contra una Jeep cerca del Puente Internacional 2; el conductor murió en el acto y el otro resultó ileso

Hasta el momento, el fallecido permanece sin identificar, mientras los investigadores buscan determinar las causas precisas del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La mañana de este lunes, un cruce del Bulevar Colosio se convirtió en escenario de tragedia. Un Kia Forte negro, modelo antiguo, se estampó de frente contra una Jeep Grand Cherokee 2018 a pocos metros del CITEV, cerca del Puente Internacional 2 “Juárez-Lincoln”, dejando a un hombre muerto y a otro ileso por pura fortuna.

El sonido del impacto retumbó en el área. Los vidrios estallaron, el metal retorcido yacía sobre el asfalto, y el Kia quedó prácticamente irreconocible. Dentro del vehículo, los paramédicos encontraron al conductor sin vida. Por contraste, la Jeep apenas mostraba daños visibles, gracias a la activación de las bolsas de aire, que protegieron a Lorenzo, de 56 años, originario de Coahuila, quien relató con voz temblorosa el momento en que la tragedia ocurrió.

“Yo venía por el Bulevar, rumbo al Puente Uno para pasar por los carriles Sentri, y de repente vi que el Kia se descontroló, invadió mi carril y se me vino encima… fue todo muy rápido, no pude hacer nada”, relató Lorenzo, aún conmocionado.

Agentes de Protección Civil y Bomberos llegaron inmediatamente, resguardando la escena y coordinando la atención. La Policía Investigadora y los peritos de Servicios Periciales comenzaron la reconstrucción del accidente mientras aseguraban el área. El cuerpo del conductor del Kia fue trasladado a una funeraria para la autopsia correspondiente, mientras que el Jeep fue retirado sin que su conductor sufriera un rasguño.

Hasta el momento, el fallecido permanece sin identificar, mientras los investigadores buscan determinar las causas precisas del accidente. Testigos coinciden en que la velocidad y la invasión de carril fueron factores determinantes, aunque los peritajes confirmarán si hubo otros elementos, como distracciones o consumo de alcohol.

El Bulevar Colosio, arteria principal que conecta con los puentes internacionales, se llenó de gritos, sirenas y curiosos, mientras el tránsito se detenía por varias horas. El choque recuerda la vulnerabilidad de los conductores y la urgencia de extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a cruces estratégicos y de alta circulación.

La tragedia de este lunes deja un saldo irreversible: una vida perdida, otra salvada por milímetros y un llamado latente a la prudencia en las calles de Nuevo Laredo.