Muere conductor al chocar su auto contra tren en colonia Matamoros

Miguel Ángel V. L., de 30 años, impactó su Ford Fusión contra locomotoras en la colonia Matamoros; autoridades sospechan conducción en estado de ebriedad

En el interior fueron encontradas varias latas de cerveza y se percibió un fuerte olor a alcohol, por lo que no se descarta que el conductor manejara en estado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre perdió la vida al impactar su automóvil contra un tren en el cruce ferroviario de la calle Washington, a pocos metros de la avenida Donaciano Echavarría, en la colonia Matamoros, al oriente de la ciudad.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte de un choque con personas prensadas. Al llegar, localizaron un automóvil Ford Fusión, modelo 2015, color azul marino y sin placas de circulación, impactado contra las locomotoras. En el asiento del conductor se encontraba un hombre sin vida.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel V. L., de 30 años, vecino de la colonia Primero de Mayo, según su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el peritaje preliminar, el vehículo circulaba de oriente a poniente por la calle Washington cuando se estrelló de lleno contra el tren. En el interior fueron encontradas varias latas de cerveza y se percibió un fuerte olor a alcohol, por lo que no se descarta que el conductor manejara en estado de ebriedad.

Las locomotoras involucradas en el accidente son propiedad de Kansas City Southern de México, con números 4733, 8059 y 4705.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de Servicios Periciales realizaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones de Capillas Valdez para la práctica de la autopsia de ley.

Mientras tanto, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad aseguraron el vehículo y lo trasladaron a un corralón para su resguardo.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones al circular cerca de cruces ferroviarios y a evitar conducir bajo el influjo del alcohol.