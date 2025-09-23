Esguince de tobillo deja a CeeDee Lamb fuera ante Packers de Green Bay

El receptor estrella de Cowboys sufrió un esguince alto contra Chicago; su regreso es incierto y George Pickens asumirá el rol principal en la ofensiva de Dallas

CeeDee Lamb, wide receiver de los Cowboys de Dallas, camina en la banda después de sufrir una lesión en el tobillo, que resultó ser un esguince alto, en la primera mitad del partido de la NFL contra los Bears de Chicago, el domingo 21 de septiembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)

FRISCO, Texas.- Los Cowboys de Dallas informan que CeeDee Lamb sufrió un esguince alto de tobillo en la derrota 31-14 ante Chicago, una lesión que probablemente dejará al receptor estrella fuera al menos un partido y posiblemente más.

Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de personal del club, reveló la magnitud de la lesión en su programa de radio el lunes e indicó que sería difícil que Lamb juegue el domingo cuando Micah Parsons y los Packers de Green Bay visiten a los Cowboys.

“Ciertamente, tiene un esguince alto de tobillo y cada uno de esos es diferente. Nos encantaría tenerlo de vuelta para el partido contra Green Bay, pero al mismo tiempo también tenemos que entender que la lesión es lo que es y lo manejaremos”, comentó Jones.

Lamb se lesionó en su primer toque de balón contra los Bears. Se alineó como corredor y recibió el ovoide corriendo hacia la derecha cuando sus pies se cruzaron y su pierna izquierda se dobló bajo la pierna del linebacker Noah Sewell, quien derribó a Lamb para una pérdida de una yarda.

El All-Pro de 2023 cojeó hacia la línea lateral, se vendó el tobillo e intentó regresar en el segundo cuarto. Lamb duró solo una jugada, moviéndose antes de detenerse en medio de una ruta. Señaló hacia la línea lateral como si dijera que no podía jugar más.

La lesión puso fin a la racha de cuatro partidos de Lamb con 100 yardas desde la temporada pasada. Era la racha activa más larga en la NFL y empató la más larga de su carrera.

Los Cowboys mantuvieron el ritmo ofensivo en la primera mitad, pero se desvanecieron después del descanso, quedándose sin anotar. El ala cerrada Jake Ferguson tuvo 13 recepciones, la mayor cantidad en su carrera, para 82 yardas.

George Pickens, quien asumirá el rol de receptor número uno mientras Lamb esté fuera, tuvo cinco recepciones para 68 yardas y un touchdown, pero uno de los pases de Dak Prescott rebotó en sus manos para una intercepción de Chicago.

“Cuando tienes las jugadas que tenemos, nos preguntamos de todos modos cómo nos van a jugar los equipos, así que cuando pierdes a un tipo como ese, tal vez hizo que su plan de juego fuera mucho más fácil desde su punto de vista para mandar doble cobertura a George, concentrarse en él es lo que hicieron al principio. Es difícil ganar un juego cuando pierdes a un jugador como CeeDee”.