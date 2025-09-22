Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México investiga como homicidio el asesinato de los artistas, desaparecidos el 16 de septiembre tras salir rumbo al gimnasio en la Ciudad de México

Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, desapareció el 16 de septiembre junto a su amigo y DJ Jorge Luis Herrera, Regio Clown, luego de que dijeran que iban al gimnasio en el exclusivo barrio de Polanco. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes que fueron localizados sin vida a las afueras de la capital el cantante de música urbana B-King y el DJ Regio Clown, colombianos que fueron reportados como desaparecidos hace casi una semana luego de que salieran rumbo al gimnasio.

La Fiscalía de la Ciudad de México dijo por su lado en un comunicado que el 17 de septiembre fueron hallados en el municipio de Cocotitlán del Estado de México los cuerpos de dos personas y que tras confrontar sus perfiles con los desaparecidos se “encontró coincidencias”.

Las autoridades mexicanas publicaron carteles de búsqueda con fotografías de B-King, de 31 años, y Regio, de 35 años, y algunos de sus rasgos como tatuajes en su cuerpo.

Los familiares de Sánchez Salazar reconocieron el lunes el cuerpo del cantante, indicó la Fiscalía capitalina.

La investigación fue asumida por la Fiscalía del Estado de México, que manejará el caso como homicidio.

Al lamentar los asesinatos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que “más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no política antinarcotraficante”. “Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, agregó.

El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, relató el lunes a Blu Radio de Colombia que tuvo contacto con él vía chat el día de la desaparición sobre las 4:30 de la tarde, cuando el artista le dijo que después de asistir a un gimnasio en la capital mexicana irían a almorzar con dos personas —cuya identidad no reveló—, para luego reencontrarse con él por la noche.

Minutos después, B-King contactó a una mujer, según Gallego la mejor amiga del cantante, y le dijo que le quería contar algo, sin darle más detalles.

El mánager aseguró que era la primera vez que B-King daba un concierto en México en un club, mientras que el DJ vivía en ese país hace varios años. Pensaban regresar juntos a Colombia el 17 de septiembre y tenían un tiquete de avión comprado.

Gallego explicó que no recibieron solicitudes de narcos para hacer conciertos privados, en referencia a la hipótesis que lanzó el presidente colombiano sobre la posible responsabilidad de estructuras narcotraficantes. Agregó que no han recibido llamadas extorsivas luego de su desaparición.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo el lunes en un video difundido a la prensa que conversó con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, sobre la desaparición de los artistas y le solicitó su cooperación para esclarecer el caso y hallarlos.