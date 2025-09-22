Impulsa Gobierno Municipal como nunca antes al sector ganadero de Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha puesto en el centro de su agenda el respaldo a esta actividad productiva

El concurso premió a los mejores novillos en dos grupos y otorgó reconocimientos especiales a los productores más destacados. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo ha marcado un antes y un después en el fortalecimiento del sector ganadero, ofreciendo apoyos sin precedentes a los productores locales, con programas que reconocen su esfuerzo y generan beneficios directos a la economía de la ciudad.

La administración de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha puesto en el centro de su agenda el respaldo a esta actividad productiva, reconociendo su importancia histórica, económica y cultural para la región fronteriza.

De acuerdo con la presidenta municipal, este impulso no solo busca premiar el trabajo de los ganaderos, sino consolidar un modelo que beneficie a toda la cadena productiva, desde quienes crían el ganado hasta los negocios locales que comercializan la carne.

“En Nuevo Laredo estamos apoyando a nuestros ganaderos como nunca antes, porque sabemos que su trabajo es parte de nuestra identidad y motor de nuestra economía. Con programas innovadores, premiamos su esfuerzo, fortalecemos el comercio local y damos certeza de que la ganadería seguirá creciendo con calidad y sustentabilidad en nuestra frontera”, afirmó.

Como ejemplo de este respaldo, la Secretaría de Desarrollo Económico organizó por primera vez en la ciudad el concurso “Novillo Gordo”, un evento pionero que fomenta la excelencia en la producción bovina y al mismo tiempo garantiza que la carne de los 18 ejemplares participantes sea comercializada en carnicerías locales, cerrando así un ciclo productivo con impacto directo en la economía regional.

El concurso premió a los mejores novillos en dos grupos y otorgó reconocimientos especiales a los productores más destacados:

Grupo 1

1er Lugar: Abdi Gutiérrez García

2do Lugar: Armando Flores

3er Lugar: Mario Rancho Olmitos

Grupo 2

1er Lugar: Carlos Javier Gutiérrez Quiñónez

2do Lugar: Luis Eduardo Treviño

3er Lugar: Enrique Flores Ceballos

Galardones Especiales

Gran Campeón: Abdi Gutiérrez García

Campeón Reservado: Carlos Javier Gutiérrez Quiñónez

Gran Campeón Aumento de Peso: Enrique Flores Ceballos

Campeón Reservado Aumento de Peso: José Guadalupe Valdez González

Además, la competencia incluye una segunda etapa: la evaluación post-sacrificio de la calidad de la carne, que se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma que Nuevo Laredo cuenta con un gobierno comprometido en impulsar al sector ganadero, consolidando a la ciudad como referente en calidad productiva y fortaleciendo al mismo tiempo el comercio local.