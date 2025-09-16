Celebran más de 45 mil neolaredenses Grito de Independencia encabezado por Carmen Lilia Canturosas

Nuevo Laredo,Tam.-Miles de familias llenaron la explanada del Palacio Federal la noche del 15 de septiembre para vivir una de las celebraciones más esperadas del año: la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El ambiente fue de pura alegría y orgullo patrio, entre banderas, sombreros, luces tricolores y antojitos mexicanos, los neolaredenses se dieron cita desde temprana hora para disfrutar de una gran verbena popular.

Con la presencia de más de 45 mil asistentes, la fiesta musical inició con la energía de María José, quien puso a cantar y bailar a todos con sus éxitos, logrando que el público coreó cada canción.

En el momento más esperado de la noche, la alcaldesa Carmen Lilia salió al balcón del Palacio Federal para ondear la bandera nacional y dar el tradicional grito.

“Fue un honor compartir esta gran noche con el pueblo de Nuevo Laredo, ver la alegría en cada rostro y sentir cómo juntos celebramos nuestra historia y nuestras tradiciones. ¡Viva la independencia, viva Nuevo Laredo y viva México!”, expresó emocionada la presidenta municipal.

A cada “¡Viva México!” la multitud respondió con fuerza y entusiasmo, mientras un espectáculo de fuegos artificiales iluminaba el cielo, arrancando aplausos y gritos de emoción.

Posteriormente, la agrupación Los Invasores de Nuevo León mantuvo la euforia en lo más alto con su inconfundible música norteña, logrando que miles de voces se unieran en un ambiente de hermandad y celebración.

La fiesta patria se prolongó hasta la medianoche, con familias enteras disfrutando de la música, la comida y un am biente seguro y lleno de orgullo mexicano. Sin duda, una noche inolvidable para todos los neolaredenses.