CBP: la “final rule” biométrica aún no se aplica en cruces terrestres de Laredo

LAREDO, TX. — Autoridades federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puntualizaron que el programa federal de recopilación de datos biométricos no entrará en vigor el 26 de diciembre en Laredo, pese a la información que ha circulado en redes sociales y plataformas digitales en los últimos días.

El director del Puerto de Laredo de CBP, Albert Flores, explicó que la confusión surge a raíz de la aprobación a nivel federal de la denominada “final rule”, una disposición normativa emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que autoriza y amplía el uso de tecnologías biométricas para el control de entradas y salidas del país, particularmente en el entorno fronterizo.

Esta final rule forma parte de un proceso regulatorio federal que busca establecer un marco legal para la recopilación de datos biométricos, como reconocimiento facial, en distintos entornos operativos, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y, eventualmente, cruces terrestres. Sin embargo, la aprobación de la norma no implica una implementación inmediata ni automática en todos los puntos fronterizos.

“Lo que sí puedo comentar es que esa regla final ya fue aprobada, pero no hemos recibido ninguna directriz oficial sobre cómo ni cuándo se aplicará en los cruces terrestres. En este momento no hay cambios operativos”, precisó Flores.

El funcionario fue claro al subrayar que no existe implementación del programa biométrico en Laredo, no hay fecha confirmada para su aplicación y no habrá cambios el 26 de diciembre en los puentes internacionales de esta ciudad.

CBP explicó que, en otros entornos operativos del país, ciertas herramientas biométricas ya se utilizan desde hace tiempo, lo que ha llevado a interpretaciones erróneas sobre una supuesta activación inmediata en la frontera terrestre con México. No obstante, cada entorno requiere lineamientos específicos, ajustes técnicos y notificación previa a la comunidad antes de cualquier cambio.

Las autoridades aseguraron que, cuando exista información oficial sobre la implementación de esta política en Laredo, será comunicada directamente y de manera transparente a la comunidad, con el objetivo de evitar confusión o alarma innecesaria entre residentes fronterizos, viajeros frecuentes y transportistas.

Por ahora, CBP reiteró que las operaciones en los cruces internacionales de Laredo continúan sin modificaciones, bajo los procedimientos vigentes.