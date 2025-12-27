El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.40
EN VIVO

Entrega DIF Tamaulipas más de 100 mil dotaciones navideñas de desayunos escolares

Alumnas y alumnos de 2,575 escuelas de los 43 municipios se beneficiaron durante diciembre

Agencias

González, Tamaulipas.– Durante el mes de diciembre, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó en todo el estado la entrega de la dotación navideña del Programa Desayunos Escolares “Una Navidad para Recordar”, mediante la cual se benefició a alumnas y alumnos de 2,575 escuelas de los 43 municipios de la entidad.

La dotación navideña está integrada por 17 insumos, entre los que destacan harina de maíz, arroz, aceite vegetal, lenteja, frijol, avena en hojuelas, atún en agua, leche descremada, chícharos y cacahuates, con los que se pueden preparar desayunos nutritivos en los hogares, equivalentes a los que reciben las y los estudiantes durante el ciclo escolar en sus planteles.

La distribución dio inicio en el municipio de González, donde se entregaron mil 285 dotaciones en 91 escuelas. En este marco, se reconoció el trabajo coordinado entre alumnado, personal docente y madres y padres de familia de los 43 municipios, quienes a través de los comités de desayunos escolares contribuyen a brindar atención alimentaria a quienes forman parte del padrón de beneficiarios del programa.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz continúan fortaleciendo la educación y la formación de niñas y niños tamaulipecos, apoyando la permanencia escolar y promoviendo políticas públicas basadas en la solidaridad y la empatía, en favor de un mejor Tamaulipas para las nuevas generaciones.

CBP: la “final rule” biométrica aún no se aplica en cruces terrestres de Laredo
Auxilia Ángeles Verdes a 1,429 turistas en Tamaulipas: Sectur

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.