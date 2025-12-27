Auxilia Ángeles Verdes a 1,429 turistas en Tamaulipas: Sectur

En lo que va del periodo vacacional de fin de año, la corporación ha brindado también 366 servicios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Ángeles Verdes no descansan; tan solo en este periodo vacacional de diciembre, la corporación ha proporcionado 1,429 atenciones a turistas en las rutas de los 43 destinos del estado, así como 366 servicios.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo Tamaulipas, destacó que ofrecen servicios desde reparaciones mecánica, primeros auxilios, arrastre de vehículos y orientación sobre destinos turísticos, todo de manera gratuita y disponible también a través del número 078 o su aplicación móvil.

Informó que día tras día muestran su compromiso con las y los viajeros en las carreteras ubicadas en Tamaulipas, donde siguen brindando la atención.

También reiteró, el funcionario estatal las recomendaciones al manejar, desde revisar el estado mecánico del vehículo, planificar la ruta con antelación, consulta el clima y evita salir si hay condiciones adversas.

Además, de respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad, mantener una distancia segura con los demás automovilistas y evitar distracciones con el celular y no manejar alcoholizado.

Todas las acciones encaminadas a cuidar a la familia, disfrutar las bellezas de Tamaulipas y tener un buen regreso a casa, concluyó, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo Tamaulipas.