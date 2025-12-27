El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.40
EN VIVO

Auxilia Ángeles Verdes a 1,429 turistas en Tamaulipas: Sectur

En lo que va del periodo vacacional de fin de año, la corporación ha brindado también 366 servicios

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Ángeles Verdes no descansan; tan solo en este periodo vacacional de diciembre, la corporación ha proporcionado 1,429 atenciones a turistas en las rutas de los 43 destinos del estado, así como 366 servicios.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo Tamaulipas, destacó que ofrecen servicios desde reparaciones mecánica, primeros auxilios, arrastre de vehículos y orientación sobre destinos turísticos, todo de manera gratuita y disponible también a través del número 078 o su aplicación móvil.

Informó que día tras día muestran su compromiso con las y los viajeros en las carreteras ubicadas en Tamaulipas, donde siguen brindando la atención.

También reiteró, el funcionario estatal las recomendaciones al manejar, desde revisar el estado mecánico del vehículo, planificar la ruta con antelación, consulta el clima y evita salir si hay condiciones adversas.

Además, de respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad, mantener una distancia segura con los demás automovilistas y evitar distracciones con el celular y no manejar alcoholizado.

Todas las acciones encaminadas a cuidar a la familia, disfrutar las bellezas de Tamaulipas y tener un buen regreso a casa, concluyó, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo Tamaulipas.

Entrega DIF Tamaulipas más de 100 mil dotaciones navideñas de desayunos escolares
Ibrahim Mbaye brilla en el empate 1-1 de Senegal contra Congo en la Copa Africana

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.