Causa Rey Mysterio burlas por la pérdida su ‘ojo’ en la WWE

LOS ÁNGELES.- Cuando la WWE anunció que el mexicano Rey Mysterio y Seth Rollins pelearían esta noche en una batalla “Ojo por Ojo”, la afición a la lucha libre no sabía qué esperar.

Finalmente, la empresa informó que la estipulación era literal, y que el ganador de la pelea sería quien lograra “sacarle” un ojo al rival.

Mysterio y Rollins se enfrentaron como parte del evento The Horror Show At Extreme Rules, donde el “Rey del 619” fue duramente castigado y terminó “perdiendo” el ojo, aunque la producción dejó mucho que desear, algo que la afición del pancracio no perdonó en redes sociales.

La imagen de Mysterio sosteniendo un objeto redondo en su mano mientras se tapa la cara se volvió viral y fue objeto de burlas por fanáticos, quienes consideraron que la imagen se veía “falsa y exagerada”.

“Felicidades a Rey Misterio por su circo, siempre supe que la @WWE es una porquería”, escribió el usuario @gorillagamesmx en Twitter.

“Apoco si hay pen… que creen en las luchas de la WWE y lo del ojo de Rey Misterio. Sus mam… el ojo parece de un caballo no mam…”, comentó @DiablitoVik.

Mysterio había anunciado su retiro en días anteriores, pero todo resultó ser parte de la historia que envolvió la rivalidad con Rollins.