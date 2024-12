Carmen Lilia y familia usan el DIF para desaparecer 150 millones de pesos

Nuevo Laredo, Tam.- La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas se burla y pisotea la gran ideología humanitaria y de valores del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ella diría primero mis dientes y luego mis parientes.

Para ella no existen las frases de AMLO, como NO PUEDE HABER GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE, POR EL BIEN DE MÉXICO PRIMERO LOS POBRES, CON EL PUEBLO TODO SIN EL PUEBLO NADA, NO CORRUPCIÓN, NO MENTIRAS, EL DINERO ES DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.

Lamentablemente para Nuevo Laredo, una pobre ciudad millonaria está en malas manos bajo la dirección de la alcaldesa Carmen Lilia, quien le vale el bienestar de las familias de la ciudad y se dedica a saquear y derrochar el dinero del pueblo en lugar de mejorar las calles, el alumbrado, la red de drenaje, áreas verdes, la recolección de basura y el servicio de agua potable.

Y en la junta de Cabildo de este lunes 30 de diciembre, Carmen Lilia aceptó adjudicarse para su oficina 310 millones de pesos durante el año 2024, y según ella y solapada por su tesorero, este dijo que de esos 310 millones de pesos, 150 millones se los dieron al DIF y 45 millones de pesos para los institutos como el Imvisu y de otros.

Y lo malo, que ninguno, ni alcaldesa ni tesorero aclararon el destino del resto, que son 115 millones de pesos.

Porque lo único que queda claro, y Ud lo puede constatar en Internet, Carmen Lilia se aprobó los 310 millones de pesos para su oficina, más el presupuesto del Sistema DIF y los institutos, ¿en dónde quedó ese dinero entonces?

O sea, la alcaldesa le entregó 150 millones de pesos a su hermana Claudette Canturosas, presidenta del Sistema DIF. Pero del DIF no aclaran en qué gastan ese dinero. Si la gente humilde acude por apoyo y les cierran las puertas.

En este caso hay muchos millones de pesos sin aclararse con facturas que confirmen que gastaron bien.

Y otra tranza pero súper descarada. En la junta de Cabildo dicen que adjudican 59 millones de pesos más que ya gastaron y piden que los regidores lo aprueben. Y claro los 15 inútiles regidores levantamanos y títeres de Carmen Lilia la apoyaron. O sea, primero se los gastan y luego piden su aprobación.

El regidor Gamaliel les echó en cara estas tranzas y les pidió que aclaren con facturas los gastos de todos esos millones de pesos y en esos momentos la alcaldesa comenzó a sudar y tragar saliva.

Y les dijo Gamaliel USTEDES TIENEN UN MARRANERO UN PUERQUERO DE GOBIERNO, de frente y directo a la alcaldesa y a sus regidores, porque estos no son del pueblo. Son los monigotes levantamanos de Carmen Lilia.

Es verdad y no es mentira, los habitantes de Nuevo Laredo ya detestan a la alcaldesa Carmen Lilia, quien reside en Laredo, Texas y mantiene a los neolaredenses sobreviviendo en socavones, calles destruidas y oliendo a caca en casi todas las colonias.

Ojala y se aplique la revocación de mandato para retirar a este mal gobierno que tanto daño le ha hecho a esta grandiosa ciudad fronteriza del norte de México.

Nuevo Laredo merece un mejor gobierno.

