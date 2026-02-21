Canadá conquista oro olímpico en curling tras superar polémica y vencer a Gran Bretaña

El equipo de Brad Jacobs se impuso 9-6 en la final de Milán-Cortina, logrando su primer título olímpico desde 2014 y dejando atrás acusaciones de infracciones durante el torneo

El equipo de Canadá posa con la medalla de oro en el curling masculino durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d'Ampezzo, Italia el sábado 21 de febrero del 2026. (AP Foto/Misper Apawu)

CORTINA D’AMPEZZO, Italia.- El equipo masculino canadiense dejó de lado acusaciones previas de trampa y vencieron a Gran Bretaña en la final para ganar el oro olímpico en curling el sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

El equipo de Brad Jacobs derrotó 9-6 al conjunto totalmente escocés de Bruce Mouat dentro de la histórica arena de hielo de Cortina para darle a la potencia del curling, Canadá, su único oro olímpico en este deporte.

Es el primer oro de Canadá en curling masculino desde los Juegos de Sochi 2014, cuando también vencieron a Gran Bretaña en la final con Jacobs como skip. Estos son sus primeros Juegos Olímpicos desde entonces — perdió en las pruebas olímpicas canadienses de 2018 y 2022.

Los hombres británicos aún no han ganado un oro olímpico desde los primeros Juegos de Invierno, en 1924, en Chamonix.

Mouat estuvo impreciso en el hielo y Canadá sacó a Gran Bretaña de la casa para anotar tres en el noveno end.

El equipo de Canadá también contó con el vice skip Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert y Tyler Tardi.

Suiza derrotó a Noruega para llevarse el bronce el viernes.

Controversia por el doble toque

Los canadienses fueron objeto la semana pasada de una controversia y de un intercambio cargado de groserías que tuvo mucha atención mediática, cuando varios jugadores fueron acusados de tocar dos veces la piedra, una infracción del reglamento.

El deporte entró en turbulencia durante la fase de todos contra todos cuando Oskar Eriksson, de Suecia, acusó a Kennedy de romper las reglas al volver a tocar la piedra después de soltarla inicialmente por la pista de hielo. Kennedy respondió con un arrebato lleno de improperios.

Siguieron varias otras acusaciones de doble toque, y Canadá perdió su siguiente partido contra Suiza antes de estabilizarse y llegar hasta el final.

Las mujeres canadienses se llevan el bronce

Canadá, el equipo mejor clasificado, venció a Estados Unidos para ganar la medalla de bronce en la competencia femenina más temprano el sábado, después de verse sorprendido por Suecia en las semifinales.

El equipo de Rachel Homan ganó 10-7 para negarle a las estadounidenses su primera medalla en la prueba.

Las canadienses tuvieron que sobreponerse a un inicio de 1-3 en la fase de todos contra todos.

Homan manifestó: “Estoy muy orgullosa de nuestra semana y de nuestra lucha. Nunca nos rendimos hasta el final, apoyándonos unas a otras, y cuando las cosas se pusieron difíciles simplemente nos unimos más e intentamos encontrar la manera de hacer la siguiente”.

Suecia jugará contra Suiza por el oro el domingo.